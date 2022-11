Spazio alle fiabe con gli spettacoli "Quattro Volte Andersen" e "Leggere? Ma per piacere"

Prosegue la rassegna de La Stagione dei Teatri denominata Famiglie e Scuole rivolta ad un pubblico giovane. Domenica 20 novembre - data che coincide con la Giornata internazionale dei diritti dell'Infanzia e dell'Adolescenza - alle 16:00, e lunedì 21 novembre, alle 10:00, al Teatro Socjale di Piangipane, è in programma lo spettacolo Quattro volte Andersen, della compagnia Drammatico Vegetale, con Pietro Fenati, Elvira Mascanzoni. Ispirato al celebre autore della tradizione fiabesca, andrà in scena uno spettacolo in cui un teatrino di piccole cose all’apparenza insignificanti diventa il microcosmo di gioie e paure in cui riconoscersi.

L’appuntamento successivo, l’ultimo in programma per il mese di novembre, sarà con lo spettacolo Leggere? Ma per piacere! Come un romanzo da Calvino a Pennac, previsto alle 10:00 del 24 al Teatro Socjale di e con Giorgio Scaramuzzino, produzione Giorgio Scaramuzzino – Teatro Evento. Lo spettacolo permette di riscoprire la potenza immaginifica della lettura attraverso un dialogo fatto di gioco e ironia. Lo spettacolo è un serrato confronto che coinvolge direttamente il pubblico, un dispositivo teatrale che rilancia il piacere di tuffarsi in un libro.

Quattro volte Andersen è consigliato dai 3 anni. La durata è di 40 minuti. Leggere? Ma per piacere! è invece consigliato dai 9 anni. La durata è di 65 minuti.