Specialità tipiche, vini e altre bontà con "Chiacchiere di Gusto"

Alle Pescherie della Rocca Estense di Lugo, sabato 8 e domenica 9 ottobre, dalle 17 alle 23, si terrà la quinta edizione di Chiacchiere di Gusto, evento a scopo benefico in tema food wine & life-style aperto a imprenditori e singoli cittadini. Organizzato dall’Associazione Romagnamore e patrocinato dal Comune di Lugo, Chiacchiere di Gusto presenta il gusto delle eccellenze del nostro territorio, soprattutto della Bassa Romagna: produttori di alto livello si alterneranno nelle due serate per presentare e vendere i propri prodotti, approfondirne le caratteristiche uniche e stringere collaborazioni. Si potranno degustare e acquistare (a discrezione dei produttori) alcune delle specialità del territorio: vini, birre, marmellate, succhi, miele, olii, salumi, formaggi, biscotti, liquori e molto altro. Le presentazioni dei prodotti saranno affiancate da Trebulano - Chiacchiere al Trebbiano, un evento dentro l’evento durante il quale Roberto Ronchi, consulente ed esperto di vini, presenterà una selezione di vini di aziende locali impegnate per il recupero e la valorizzazione del Trebbiano: un vitigno ben conosciuto, ma da riscoprire per le sue inespresse potenzialità. Saranno effettuati speed-tasting, che si ripeteranno a cadenza stabilita, grazie ai quali i visitatori saranno accompagnati a conoscere e degustare i vini di 4 aziende da noi selezionate. I visitatori, con un piccolo contributo potranno degustare le specialità presentate e, acquistando il calice, partecipare anche allo speed-tasting dei vini. All’interno sarà allestita la mostra di pittura bi-personale di Paola Fabbri e Mauro Malafronte. Il progetto ha anche finalità benefiche: parte del ricavato ottenuto dalla vendita dei biglietti per le degustazioni dei prodotti sarà devoluto all’Associazione Demetra Donne in Aiuto.