Sperimentazioni sonore sulla spiaggia con il live di Giorgio Canali e Rossofuoco

Elettronica e sperimentazione approdano giovedì 18 agosto, alle 22, sulla spiaggia del Finisterre Beach con il concerto di Giorgio Canali e Rossofuoco. Dalla fine degli anni 70′, Giorgio Canali inizia a frequentare la scena musicale romagnola, dal punk delle prime esperienze con Potemkin alla ricerca sonora e alle sperimentazioni elettro/elettroniche con Roberto Zoli e Politrio nel panorama in fermento della musica anarco/indipendente di quegli anni, impara ad avere a che fare con il lato tecnico della cosa. È infatti come tecnico del suono che arriva a collaborare con Litfiba verso la seconda metà degli anni ottanta. L’incontro con Gianni Maroccolo, bassista del gruppo fiorentino, segna l’inizio di una collaborazione che dura negli a nni, dalle produzioni di Beau Geste, Timoria, CCCP, alla partecipazione come musicista ad Epica Etica Etnica e Pathos, ultimo album del gruppo emiliano e punto di partenza di tutti i successivi progetti assieme a Ferretti, Zamboni, Magnelli, Di Marco e lo stesso Maroccolo, ovvero CSI, PGR e POST CSI.