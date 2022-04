Spettacoli acrobatici sul mare: con le Frecce torna anche 'Valore Tricolore'

Il 19 giugno torna a Ravenna Valore Tricolore. Il programma 2022 delle manifestazioni aree della Pattuglia acrobatica nazionale dell’Aeronautica Militare – Frecce Tricolori è stato ufficializzato nei giorni scorsi e prevede per domenica 19 giugno l’esibizione a Punta Marina. Il Comune aveva formalizzato a ottobre la richiesta per organizzare nel 2022 la quinta edizione della manifestazione. Dopo due anni di fermo a causa dell’emergenza sanitaria correlata al Covid-19, il litorale ravennate si prepara ad ospitare l’evento.

L’appuntamento, da sempre organizzato dall’Aero Club “Francesco Baracca” di Lugo in collaborazione con il Comune di Ravenna, nell’ultima edizione ha superato le 200.000 presenze nella sola giornata della domenica, grazie alla numerosa partecipazione dell’Aeronautica Militare che ha consentito la messa in onda su Rai 1 della trasmissione “Azzurro Tricolore 2019”, per la quale furono superati i 3 milioni di telespettatori. Unica nel suo genere grazie alla contemporanea partecipazione di tutte le Forze Armate e di Polizia, rappresenta per il Comune di Ravenna uno dei più importanti eventi organizzati nel periodo estivo che, fino ad oggi, ha consentito di promuovere e far conoscere il litorale ravennate e le offerte turistiche ad esso collegate.