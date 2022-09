Spettacoli, arte, laboratori e mercatini con la "Farini social week"

Torna, dal 22 settembre al 2 ottobre, la Farini social week ovvero la festa del quartiere Farini, che si estende tra la Rocca Brancaleone e i giardini pubblici, tra la stazione ferroviaria e via Diaz. Si tratta di un appuntamento consolidato, arrivato alla sua sesta edizione e che propone tante opportunità di intrattenimento per qualsiasi età, organizzate da associazioni del territorio, cittadini ed enti coordinati da CittAttiva, il centro di cittadinanza attiva del Comune di Ravenna che quest’anno festeggia 15 anni di attività.

Il cartellone della rassegna è molto variegato, prevedendo laboratori, mostre, momenti conviviali, proiezioni cinematografiche, attività sportive, spettacoli, presentazioni, azioni di cittadinanza attiva: in comune hanno lo spirito di condivisione con cui sono stati progettati e l'obiettivo di prendersi cura di uno spazio della città, far conoscere, animare e vivere in armonia il quartiere.

La Farini social week si inserisce nelle attività che CittAttiva svolge durante tutto l’anno: organizza animazione territoriale nel quartiere Farini e in tutta la città, attivando gruppi di persone alla cura dei quartieri e dei beni comuni; ospita nella sua sede diverse associazioni del territorio; offre uno sportello di orientamento ai servizi e di ascolto delle istanze per la cura della città: è uno spazio di socialità a disposizione dei cittadini. Salvo diversamente specificato nel programma, la partecipazione agli eventi è gratuita e di libero accesso.

Il programma

Giovedì 22 settembre ore 19-22 a CittAttiva, via Carducci 14 - Tra pizza e fili: serata creativa

Venerdì 23 settembre ore 20:30 ai Giardini Speyer - CineSpeyer: proiezione “Azdore”

Sabato 24 settembre ore 10 al Museo d'Arte della città di Ravenna, via di Roma 13 -Visita guidata alle collezioni d’arte contemporanea del MAR (Ingresso 5 euro - prenotazione entro il 22/09 a cittattiva@comune.ra.it)

ore 16 ai Giardini Pubblici - Urban dance “Locking”: lezione aperta

ore 16:45 ai Giardini Pubblici - GiochiAmo il Mondo: laboratori interculturali

ore 18 alla Rocca Brancaleone - “Forme di poesia per musica” a cura del collettivo artistico La Ciurma. A seguire Presentazione del libro “Sussurri di siti silenti 2”

Domenica 25 settembre ore 17-20 alla Pallavicini 22 Art Gallery, viale Pallavicini 22 - CARP per la città

Lunedì 26 settembre ore 16:45-18 alla Rocca Brancaleone - Teatro fuori classe: laboratorio teatrale per bambini

Martedì 27 settembre ore 15 in viale Farini - Mercato Contadino

ore 15 alla Libreria Dante di Longo, via Diaz 39 - Pedaleggiamo: giro in bici per il quartiere

Mercoledì 28 settembre ore 16:45-18 alla Rocca Brancaleone - Teatro fuori classe: laboratorio teatrale per bambini

ore 18 nel Giardino Amadesi, via don Bosco - Inaugurazione del murales realizzato dai volontari di Lavori in Comune 2022

Giovedì 29 settembre ore 16-19 ai Giardini Speyer - RI-CICLO: servizi e opportunità per le bici

Venerdì 30 settembre ore 16-20 alla Pallavicini 22 Art Gallery, viale Pallavicini 22- Carp per la città: Inaugurazione di “Assenza”, personale di Aleksandra Miteva. La mostra prosegue sabato 1 e domenica 2 ore 10-12/15-20

ore 17:30 a CittAttiva, via Carducci 14 - Puliamo il Mondo

ore 18:30 a CittAttiva, via Carducci 14 - Inaugurazione della mostra degli album realizzati per i laboratori Mi ricordo, sì mi ricordo

ore 20 ai Giardini Speyer - Laboratorio ludico-creativo. A seguire: CineSpeyer: proiezione Wall-E

Sabato 1 ottobre ore 16 ai Giardini Speyer - Spettacolo burattini: “Sganapino medico per forza”

Domenica 2 ottobre ore 15:30 alla Rocca Brancaleone - Momenti di gioia insieme: percorso benessere genitori-figli