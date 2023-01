Spettacoli comici, luna park e golosità per festeggiare “San Pêval di segn”

Massa Lombarda, come da tradizione, si prepara a festeggiare il proprio patrono “San Pêval di segn” mercoledì 25 gennaio. I visitatori potranno scegliere come vivere la festa tra numerose mostre, gastronomia, iniziative culturali, shopping nei mercatini e nei negozi del centro. Il calendario di appuntamenti che gravitano attorno al giorno del patrono è molto vasto ed inizia già giovedì 12 gennaio al Circolo Massese.

“La ricorrenza del Patrono - dichiarano il Sindaco Bassi e l’Assessore alla Cultura Fiori - rappresenta per l'intera collettività di Massa Lombarda uno dei momenti salienti dell'attività culturale, artistica, aggregativa dove si rincorrono e uniscono momenti solenni, religiosi, ludici, di svago, di riflessione. Ringraziamo ancora una volta il nostro tessuto associativo, donne e uomini che rendono vivace e dinamico lo straordinario volontariato massese, di cui siamo orgogliosi, apprezzandone la sensibilità e lo spirito solidale.

Tutto questo contribuisce a rafforzare il senso di appartenenza, profondo e aperto, dei massesi alla propria comunità, fondamentale per riappropriarci di stati d'animo ispirati alla socialità, dopo anni particolarmente complessi.”

Il programma

Gli eventi che anticipano il giorno del patrono scatteranno giovedì 12 gennaio alle 20,30 presso il Circolo Massese Piazza Matteotti con “C'era una volta il West…”, la "vera" storia del west nell'epopea americana con il relatore Adriano Pagani. Due giorni dopo, sabato 14 gennaio, alla Sala del Carmine alle ore 21 torna la rassegna teatrale "Una Massa di Risate" con Matteo Belli che porta sul palco lo spettacolo comico dal titolo “Le guerre di Walter”.

Giovedì 19 gennaio, nuovamente al Circolo Massese di Piazza Matteotti, 5 dalle 20.45 Michele Governa presenta “Come eravamo”, la storia, i luoghi e personaggi della Massa nel '900.

Non solo iniziative culturali, dal 21 al 29 gennaio in Piazza Mazzini arriva il Luna park per i più piccoli. Dal 22 al 25 gennaio e il 28 gennaio in Piazza Matteotti c’è la 25° Sagra del Sabadone "Il dolce di San Paolo" con stand gastronomico con vendita del sabadone a cura di Pro Loco Massa Lombarda ai seguenti orari: domenica 10-13 16-19; lunedì 10-13; martedì 10-13 16-19; mercoledì 9-19; sabato 28 10-13.

Mercoledì 25 gennaio è la festa del patrono, è la festa di San Paolo. Si parte fin dalla mattina con la messa celebrata da Monsignor Giovanni Mosciatti alla Chiesa Parrocchiale di San Paolo alle 10,30. Durante tutta la giornata ci sarà un infopoint sui rischi del nostro territorio in Piazza Matteotti ed eventualmente in Via Saffi 6 in caso di maltempo. L’iniziativa di sensibilizzazione è a cura del Gruppo Volontari Protezione Civile di Massa Lombarda. Nel tardo pomeriggio, alle 17.30, il Bar Cristal di Corso Vittorio Veneto, propone aperitivo e DJ set.

Venerdì 27 gennaio al Centro di Quartiere Fruges di via Ettore Ricci, 3 alle ore 20 si terrà la cena romagnola con intrattenimento musicale di Martina e Stefano per salutare San Paolo. La prenotazione è obbligatoria al 346 4921148. Sabato 28 gennaio, in Piazza Matteotti, Corso Vittorio Veneto e Via Pace dalle ore 7 alle 17 ci sarà Mercatino degli Hobbisti a cura di Pro Loco Massa Lombarda. Tutti i giorni fino al 31 gennaio Corso Vittorio Veneto, 55 ospita dalle ore 9 alle 12 e dalle 15 alle 19 il mercatino Mani di Donna dell’ Associazione Volontari e Amici dello IOR con vendita di biancheria per la casa, vestiario e accessori. Il ricavato sarà devoluto allo IOR.

Le mostre

Il calendario di iniziative dedicate a San Paolo è ricco di mostre. Fino al 28 gennaio al Centro Culturale Venturini sarà in mostra “La vita nascosta delle cose – 100 bambini un omaggio a Gianni Rodari” a cura di Marianna Balducci. Il 25 gennaio alle 16.30 si terrà la lettura e laboratorio con l'artista.

Dal 14 al 28 gennaio il Circolo Massese espone la mostra fotografica “Massa Lombarda raccontata dai suoi Sindaci. L’inaugurazione di sabato 14 gennaio alle ore 17,30 vedrà intervenire il Sindaco Daniele Bassi e il curatore della mostra Decio Testi. L’esposizione sarà aperta ai seguenti orari: orari festivi 14,30-22 feriali 20-22,30 (escluso lunedì, mercoledì e venerdì) ed aperta su appuntamento per scolaresche.

Dal 20 gennaio al 12 febbraio, presso la Sala del Carmine, sarà allestita la mostra antologica delle opere dell'artista Ezio Camorani dal titolo “Il gesto e il segno”. La presentazione, che si terrà venerdì 20 gennaio alle 18 è a cura di Aldo Savini, mentre l’ organizzazione e allestimento a cura di Lamberto Caravita. L’apertura sarà ai seguenti orari: venerdì, sabato e domenica 10-12 15-18 e il 25 gennaio 9-12 15-19.

Dal 21 gennaio al 12 febbraio nell’atrio del Municipio sarà esposta la Mostra site specific dell’artista Antonio Caranti e introdotta da Lisa Emiliani con il titolo di “Terra Mater Est – Synopsis – Quid relinquemus?”. L’inaugurazione sarà sabato 21 gennaio alle ore 17.30 e sarà visitabile ai seguenti orari dal lunedì al sabato 8,30 – 12,30 martedì e giovedì 14,30-17. Il 25 gennaio 10-12,30 14,30-18,30. Sarà possibile visitare fuori orario su prenotazione telefonica al 328 8462759.

Dal 22 gennaio al 5 febbraio presso la Chiesa Parrocchiale di San Paolo ci sarà “I Santi della porta accanto”, una mostra su giovani, ragazzi, uomini e donne, testimoni della fede. A cura della redazione del periodico "Il Nostro S.Paolo".

Dal 25 gennaio alle ore 10 fino al 5 febbraio al Palazzo Zaccaria Facchini sarà allestita la mostra dal titolo “La bellezza di Métis” sulle grandi donne d'Italia con le opere di Mar.Gu. L’esposizione è possibile grazie al lavoro del Circolo Fotografico Massese in collaborazione con UDI Massa Lombarda. La mostra sarà fruibile ai seguenti orari: 28 gennaio e 4 febbraio 17-20, 29 gennaio e 5 febbraio 10-12.

Dal 25 gennaio al 11 febbraio presso il Centro Giovani JYL si terrà la mostra di statue di cartapesta dei personaggi della Maranziàna “U’j‘éra una völta al caricatùr d’la “Maranziàna” a cura di Auro Rambelli. Durante la giornata di San Paolo gli orari di esposizione saranno i seguenti: 10-12,30 14,30-18,30, mentre negli altri giorni la visita sarà su prenotazione telefonica al 0545 985812.