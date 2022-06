Spettacoli e mercatini nel borgo: ritornano i “Martedì d’Estate”

Musica dal vivo, spettacoli, animazioni, marching band, gastronomia, mercatini a tema, mostre e visite guidate s’incontrano a Faenza in occasione dei “Martedì d’Estate”. I “Martedì d’Estate” tornano in Borgo per aprire il tradizionale appuntamento di luglio organizzato dal Consorzio Faenza C’entro. Nel 2022, la prima serata che anticiperà la grande rassegna di luglio, è in programma martedì 28 giugno in Corso Europa. A partire dalle 18.30, la manifestazione sarà all’insegna di musica live, artisti di strada, proposte culinarie dedicate, aperitivi e cene nei dehors dei locali, mercatino di artigiani e creativi, negozi aperti, iniziative per bambini e una passeggiata alla scoperta di aneddoti e curiosità storiche.

Nella zona Borgo Durbecco, dalle 18 sarà possibile assaggiare le proposte di Pizza Casa del Borgo, le specialità romagnole e la carne alla griglia del Borgo Durbecco - Rione Bianco, accompagnati dalle note del duo acustico Gloria Turrini e Francesco Laghi. Al termine della serata è previsto il Dj set. La Panetteria del Borgo riserva ai bambini dai 5 ai 10 anni uno spazio dedicato alle attività ricreative e il racconto storico dal titolo “Briciole di storia della nostra Porta delle Chiavi” in collaborazione con Tempo al Libro. Dalle 22.30 finale ricco di emozioni grazie al Fire Show di “Thomas il giullare”.

Nella zona compresa tra piazza Lanzoni e il controviale non mancherà il buon cibo con le proposte del forno Linea Verde e della Cooperativa Agricola Firenzuola. Intrattenimento per i più piccoli con il truccabimbi a cura de “Los rayos de colores” presso la Merceria l’Occhiello e, all’esterno della Gelateria Zero Gradi, con i giocolieri della scuola di circo per bambini Art&Strada. Animazioni itineranti con trampoli, alchimie, fuoco e comicità proposte dal Paggio dei Clerici Vagantes, e inoltre musica dal vivo pop, rock, funky blues con le band di Artistation. La Gioielleria Borgo d’Oro allestisce uno spazio espositivo e di promozione dei gioielli in argento “Athena”, mentre il controviale sarà colorato dal mercatino di artigianato artistico e opere dell’ingegno.

Dalle 18.30 la parrocchia di sant’Antonino propone pasta fresca fatta in casa e altre specialità. Il bar Europa Cafè inizierà nel tardo pomeriggio con gli aperitivi mentre alle 21.30 ci sarà lo spettacolo del fuoco dal titolo “Io Desidero” di Moko. Infine, musica dal vivo con Gianca presso il Bar Tabacchi “Nel Borgo” e magie itineranti per tutte le età con “Silvestro il Mago Maldestro”.

Ritrovo alle 20.15 presso l’edicola di Piazza Lanzoni per coloro che vorranno partecipare a“Faenza in un minuto… in Borgo”, una passeggiata in compagnia di Marco Santandrea, che condurrà i partecipanti alla scoperta di aneddoti e curiosità storiche. L’iniziativa, curata da Tempo al Libro in collaborazione con l’associazione Torre dell’Orologio, è a partecipazione libera.

Gli altri appuntamenti

Confermati anche quest’anno i “Martedì d’Estate” a Faenza nei quattro martedì di luglio (5; 12; 19; 26) che allieteranno i presenti per tutte le serate con appuntamenti originali e altri confermati o rinnovati:

• Il 5 luglio, in Piazza del Popolo, Kajoca Giochi organizzerà una serata tutta da giocare con percorsi dedicati alle due ruote per bambini, centinaia di binari, scambi e stazioni per trenini giocattolo per divertirsi a costruire, giochi di società per famiglie, presentazioni di libri e acquerelli;

• Il 12 luglio sarà dedicato al vino, con un percorso enologico tra le cantine del territorio, selezionate e distribuite nelle principali vie del centro storico;

• Il 19 luglio la musica sarà protagonista con street band in Piazza del Popolo e musica dai balconi, in Corso Saffi e Mazzini;

• Il 26 luglio la manifestazione estiva si concluderà con una serata all’insegna della moda e della bellezza. Piazza del Popolo ospiterà infatti una selezione regionale di Miss Italia, la kermesse che fa parte del costume del nostro Paese da ben 83 anni.

Il 5, 12, 19 e 26 luglio in Corso Mazzini e in Via Pistocchi si potrà trovare il mercatino di artigianato artistico, hobbistica, flower design e laboratori per bambini. Da Maison M4, nell’atmosfera di un giardino, moda, stuzzichini e bollicine, mentre da United Colors of Benetton si potranno ricevere consulenze di armocromia prenotabili sulla pagina Facebook del negozio. All'Erboristeria Fiore della Vita invece consulenze olistiche con esperti diversi per ogni serata.

La Coccolateria, in collaborazione con Mellops Libreria dei ragazzi, organizza un live painting da favola, con Francesca Archinto (Babalibri) e l’artista Chen Jiang Hong.

Il 5 luglio, in Corso Mazzini, musica con il Trio Mariquita, un trio d’archi che tocca i generi pop, rock, classico, tango e colonne sonore. Il 12 luglio, omaggio al pianista americano Dave Frishberg, a cura del duo Silvia Valtieri (pianoforte e voce) e Nicola Govoni (contrabbasso). Il 19 luglio appuntamento con la Rassegna Balconi&Cortili/Onda Rosa Indipendente sul balcone di United Colors Of Benetton, con il duo Emisuréla composto da Anna e Angela De Leo. Il 26 luglio invece si esibirà la Calambre Gipsy Orchestra con musica dal Mondo.

In Corso Saffi, il 5 luglio, Claudia Minardi Agente Immobiliare festeggerà i 30 anni di attività con la musica delle Onde Radio, birra alla spina e stuzzicherie. Nella zona del Balcone di OVS, il 12 luglio si esibiranno i Work in Progress, mentre sempre per la rassegna Balconi&Cortili, il 19 luglio suonerà il duo composto da Valentina Gentilini e Carlotta Dal Boni e il 26 luglio i Mistici in Acustico con Barbara Bandini e Paolo Ferri. Il 19 luglio da Ottica Scipi si potrà assistere all’esposizione di F-Lor da Fer, ferro creativo di Loris Farolfi.

Mercatino dei creativi, in Corso Garibaldi, in tutti i martedì della manifestazione. Inoltre da Bernabè ci sarà la possibilità di fare aperitivo e ascoltare musica live. M’AMA Interni + organizza, per il 5 luglio, un laboratorio gratuito per bambini condotto dalla designer Federica Zama, il 19 luglio una serata dumplings e drink a cura dello specialista dello street food asiatico Enzu, il 26 luglio una presentazione del "Quooker Tap", il rubinetto che è in grado di fare acqua bollente a 100°, fredda, refrigerata e frizzante, a cura dello chef Marcello Ferrarini.

Tutte le sere Invino As Wine Consulting organizzerà degustazioni di vini e tapas mentre Napizz sfornerà pizze con la possibilità di cenare all’aperto. I due negozi collaboreranno per quanto riguarda la musica dal vivo della zona, con le esibizioni dei Föla Prosaica il 5 luglio, dei Barry Acoustics il 12 luglio, dei Déjà vu Acoustic Project il 19 luglio e dei Basterdjazz il 26 luglio.

In Corso Matteotti la via sarà animata nei 4 martedì dal mercatino dei creativi, ma anche dagli spazi di gioco di Nerd Empire, sia all’interno che all’esterno del negozio, con giochi di carte e di miniature per principianti ed esperti. Da InFermento tavoli all’aperto e dj set, mentre al 19.86 degustazioni di vini di 3 diverse cantine per ogni serata, in collaborazione con NeverWineAlone e musica dal vivo.

In Via Torricelli il 5, 12, 19, 26 si terrà l’evento espositivo “Neo-Marguttiana” curato dall’Associazione Acquerellisti Faentini “Silvano Drei”. Rammentando l’opera del Prof. Goffredo Gaeta e di altri artisti faentini sul tema dell’arte in strada, “non in Galleria ma la strada diviene Galleria”, l’Associazione Acquerellisti Faentini presenta nove pittori per serata, due dei quali in attività estemporanea. Presso l’Erboristeria L'Elisir il 5 e il 19 luglio si terrà l’esposizione del pittore faentino Atasa Guido Valli. Esporrà inoltre anche Romeo Capalti in tutte e quattro le serate ed è prevista musica dal vivo il 12 e 19 luglio. In Via Marescalchi il Panificio Bertaccini offrirà prodotti artigianali e assaggi durante tutta la manifestazione.

Tante anche le visite guidate. Al Museo Internazionale delle Ceramiche sono in programma per il 5, 19 e 26 luglio, alle 18, le visite guidate alla mostra Nino Caruso “Forme della Memoria e dello Spazio”. Il 12 luglio invece verrà organizzata “Donne nell’arte ceramica, donne nella scienza”, una passeggiata dal MIC alla Galleria della Molinella, passando dal Museo Casa Bendandi, per scoprire le figure femminili protagoniste della ceramica e del mondo della scienza. Anche al Museo del Risorgimento e dell’Età Contemporanea sono previste aperture straordinarie in tutte e 4 le serate dalle 20 alle 23 per visitare la mostra “Napoleone e il Risorgimento Italiano: la prima Campagna d’Italia 1796-97 e la Battaglia di Faenza”. Appuntamenti anche presso la Biblioteca Manfrediana: il 19 luglio “Un’estate in manfrediana 2022”, libri, coccole e filastrocche, con letture per bambini 12-36 mesi alle 16 e per bambini dai 3 ai 6 anni alle 17.30; il 26 luglio alle 17.30 letture in lingua con i volontari dell’Associazione SEMI di Faenza. Gli eventi sono a numero chiuso, per informazioni e prenotazioni 0546.691715 - manfrediana.ragazzi@romagnafaentina.it. Al Museo della Seconda Guerra Mondiale e della Shoah si terranno aperture straordinarie dalle 19.30 alle 22.30 con possibilità di visite guidate. L’ingresso sarà ad offerta libera. Per informazioni: 3397004336. In tutti i martedì di luglio la Pro Loco di Faenza organizzerà visite guidate a partire dalle 21 “Alla scoperta di monumenti, musei, curiosità e scorci che la nostra città ci offre” con itinerari a piedi o in bicicletta. Il ritrovo sarà alla sede della Pro-Loco, Voltone Molinella 2. La prenotazione è obbligatoria. per informazioni e prenotazioni contattare 0546.25231 - info@prolocofaenza.it. Alla Casa Museo Raffaele Bendandi il 26 luglio si terrà la visita guidata alla sezione storica della Casa Museo “Ho sposato la scienza, la scienza non tradisce mai” e allo stellario dalle 20.30 alle 23. Prenotazioni al numero 3388188688. Il Palazzo Milzetti seguirà aperture straordinarie dalle 18.30 alle 22.30, con racconti, conversazioni e visite guidate alla scoperta delle bellezze e delle curiosità del museo. Per informazioni e prenotazioni: 0546 26493.