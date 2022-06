Spettacoli e mostre per raccontare Dino Campana: prendono vita Le Notti della Chimera

Indirizzo non disponibile

Dopo la grande partecipazione di pubblico dell'anno scorso in occasione della rassegna di eventi “In Canto”, a celebrazione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, Giovanni Tonelli – membro con Manuela Rugiero e Luciano Chiesi del gruppo teatrale imolese Compagnia degli Accesi - torna a Brisighella con un nuovo ciclo di approfondimenti. Un nuovo importante omaggio a uno dei padri della letteratura italiana, in occasione dei 90 anni dalla sua scomparsa: Dino Campana. Controverso quanto amato autore dei “Canti Orfici”, nato a Marradi, ha frequentato per un breve periodo il liceo classico Torricelli di Faenza ed è considerato un ponte tra la poesia dell'Ottocento e la poesia contemporanea.

Venerdì 1° luglio, Rodolfo Ridolfi (pubblicista, Presidente del Premio Dino Campana e Vicepresidente del Centro Studi Campaniano “Enrico Consolini” di Marradi) ed Elisabetta Zambon (poetessa, Vicepresidente dell’associazione culturale Memoria Storica “I Naldi-Gli Spada” e curatrice del ciclo letterario “Cotidie Legere” del Comune di Brisighella) presenteranno una conferenza sulla poetica di Campana dal punto di vista del rapporto tra poesia e vita all'interno della sua letteratura. Durante la serata gli Accesi interpreteranno frammenti tratti dai “Canti Orfici”.

Sabato 2 luglio, sempre gli Accesi presenteranno lo spettacolo “In un momento”, incentrato sul carteggio tra Campana e Sibilla Aleramo, donna e poetessa da lui profondamente amata. Una storia d’amore e di follia.

Chiude il ciclo, sabato 9 luglio, “La Notte”, adattamento a cura degli Accesi del testo messo in scena nel 2005 e ideato da Fabio Sabetta e Giovanni Tonelli. Un testo sugli aspetti più inquietanti e segreti della vita e della poesia dell'autore. Nel corso dello spettacolo sarà inoltre proiettato un video realizzato dagli artisti Luigi Allegri Nottari e Filippo Bernabè.

Durante la rassegna si potrà visitare la mostra “Le notti della Chimera", forme d’arte dedicate alla poesia e alla vita di Dino Campana. Sette artisti (Rita Benzoni, Daniela Caravita, Lamberto Caravita, Laura Medici, Stefano Natali, Luigi Allegri Nottari, Fabio Tramonti) e un musicista, (Paolo Ravaglia, che ha appositamente creato un soundscape per le opere), intrecciano un sincretismo d’intenti tra forme visive e musicali. Mosaico, installazioni, pittura, illustrazione e musica dialogano nell’omaggio e nell’evocazione della poesia come elemento circolante creativo tra genio e follia. Circolarità che viene confermata tra mente e opera, tra mente e mente e interpretata dall’uso di similitudini e metafore. La mostra si potrà visitare venerdì 1° luglio dalle 19.00 alle 23.00, sabato 2 e 9 luglio dalle 16.00 alle 23.00, Domenica 3 e 10 luglio dalle 17.00 alle 20.00 nel refettorio dell’Antico ex Convento dell’Osservanza.

Brisighella, posta a metà strada tra Marradi e Faenza, città presente nei Canti Orfici, è così luogo privilegiato per la realizzazione di questa rassegna, idealmente in continuità con il ciclo dantesco dello scorso anno.