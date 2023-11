Spettacoli, giochi di una volta e vin brulè al mercatino natalizio

A Castel Bolognese il clima più tipicamente “natalizio” si potrà respirare domenica 17 dicembre in Piazza Bernardi. Grazie allo spettacolo “Il castello della Regione dei Ghiacci”, all’allestimento dei giochi “di una volta”, al mercatino degli hobbisti, agli stand di cantine vinicole locali, alle performance artistiche e musicali dal vivo, il centro storico si immergerà in un'atmosfera festosa. Merenda e vin brulé a cura dell’Associazione Pro Loco e di Slam Drunk Basket non mancheranno, per scaldare il clima dicembrino. Appuntamento con il mercatino a partire dalle 10. Canti, giochi e spettacoli dalle 15