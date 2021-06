Risate in riva al mare con Alessandro Ciacci in "Sblighèss"

Mercoledì 7 luglio arriva per la prima volta a Pinarella "Sblighésss!" ovvero, tradotto dal dialetto romagnolo: sbellicarsi dalle risate. Ed è esattamente questo che devono aspettarsi gli spettatori da Alessandro Ciacci (tra i 20 stand up comedian italiani più divertenti secondo "Style Magazine", da anni nel cast di programmi tv del canale Comedy Central e Zelig) e dal suo nuovo one man show.

In scena la comicità ricercata e irresistibile del comico romagnolo che dà vita a un vero e proprio flusso di coscienza irriverente e caustico al bagno Adriasol di Pinarella di Cervia, a partire dalle 21.30.

