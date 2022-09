Fiabe, spettacoli, prelibatezze tipiche e lunapark alla festa di San Pancrazio

Indirizzo non disponibile

Secondo la tradizione religiosa, la seconda domenica di ottobre, si celebra la solennità del Santissimo Crocifisso, da cui ha preso forma la sagra paesana. Per San Pancrazio di Russi sarà come di consueto un momento di incontro e condivisione, durante il quale le iniziative, da giovedì 6 a lunedì 10 ottobre, prevedono intrattenimenti di vario tipo, mostre d'arte e la possibilità di gustare specialità tipiche.

Fra gli eventi, venerdì 7 ottobre si tiene la presentazione del libro di Luciano Minghetti, vincitore del premio "Un amico per Russi" 2022, mentre sabato 8 ottobre ritorna l'appuntamento con la fiaba itinerante “La contadina furba” (dalla raccolta “Fiabe di Romagna” di E. Silvestroni , E. Baldini volume primo, repertorio di Antonio Zaccaria) a cui farà seguito la proiezione del cartometraggio omonimo, realizzato dai ragazzi durante il laboratorio di “Stop Motion” condotto da Gianni Zauli. Domenica 9 invece si parte presto con la camminata della salute e a seguire corsa competitiva con partenza dal Museo della Vita Contadina Lungo la via Gino Randi. Per tutta la durata della festa sarà presente il lunapark.

Il programma

Giovedì 6 Ottobre

Circolo Operaio

ore 15.00 “La Compagnia dei Racconti” Largo Don Giuseppe Bezzi

ore 19.30 Costa alla Spada (solo su prenotazione) Museo della vita contadina in Romagna

ore 21.00 Apertura mostra di pittura di Guandalini Mario

Venerdì 7 Ottobre

Largo Don Giuseppe Bezzi

ore 19.30 Costa alla Spada (solo su prenotazione)

Museo della vita contadina in Romagna

ore 21.00 Apertura mostra di pittura di Guandalini Mario

ore 21.00 Presentazione del libro di Luciano Minghetti

Sabato 8 Ottobre

Museo della vita contadina in Romagna

ore 15.00 “A passo di fiaba” - fiaba itinerante a seguire, cortometraggio

ore 15.00 Apertura mostra di pittura di Guadalini Mario Palestra Scuole Elementari

ore 16.00 “Sanpa in gioco”: giochi di società per tutti Ricreatorio Parrocchiale

ore 14.30 Apertura pesca pro asilo

ore 15.00 Apertura mostra con visite guidate Chiesa Arcipretale

ore 20:30 Spettacolo “Marta Marta”

Largo Don Giuseppe Bezzi

ore 18.30 Apertura stand gastronomico

ore 22.30 Spettacolo Pirotecnico

Domenica 9 Ottobre

Piazza Zauli

ore 9.00 “Promesse di Romagna”

ore 9.30 Camminata della salute

ore 9.30 Corsa competitiva con partenza dal Museo della Vita Contadina Lungo la via Gino Randi

ore 10.00 “Memorial G. Zama” Sfilata “Moto d’epoca e non”

Museo della vita contadina in Romagna

ore 15.00 Apertura mostra di pittura di Guadalini Mario

ore 15.00 Apertura mostra di ricamo Ricreatorio Parrocchiale

ore 14.30 Apertura pesca pro asilo

ore 15.00 Apertura mostra con visite guidate

Largo Don Giuseppe Bezzi

ore 14.00 Esibizione di Go-Kart

ore 18.30 Apertura stand gastronomico

Palestra Scuole Elementari

ore 21.00 Spettacolo

Lunedì 10 Ottobre

Museo della vita contadina in Romagna

ore 18.30 Serata dedicata ai Frumenti Antichi

ore 18.30 Apertura mostra di pittura di Guandalini Mario

ore 18.30 Apertura mostra di ricamo