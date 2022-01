Spettacoli teatrali, Michele Placido in "La bottega del caffè"

Michele Placido - nel ruolo di Don Marzio - e una compagnia ispirata e notevole diretta da Paolo Valerio sono il cuore pulsante de La bottega del caffè di Carlo Goldoni, in scena al Teatro Masini di Faenza da venerdì 4 a domenica 6 febbraio alle ore 21. Il capolavoro goldoniano diverte e tratteggia il piccolo mondo di un campiello veneziano con le sue luci ed ombre.

Un maestro dello spettacolo italiano come Michele Placido regala al personaggio di Don Marzio sfumature, ambiguità e ironia, attorniato da una numerosa compagnia d’interpreti che, diretta da Paolo Valerio, si muove in scena con forza espressiva e ispirazione. La compongono: Luca Altavilla, Emanuele Fortunati, Ester Galazzi, Anna Gargano, Armando Granato, Vito Lopriore, Francesco Migliaccio, Michelangelo Placido, Maria Grazia Plos.

Un assieme importante e una commedia ricca di leggerezza e significato, per “curare l’anima” - come ha spiegato il regista - attraverso il teatro, l’arte, l’emozione condivisa.

La Compagnia sarà anche protagonista dell’Incontro con gli Artisti che si terrà sabato 5 febbraio alle ore 18 presso il Ridotto del Teatro Masini. L’Incontro è a ingresso gratuito.



