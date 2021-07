Spettacoli, workshop e performance nei parchi: arriva il Festival Wam

Dal 27 luglio al 4 settembre, il Festival Wam! Green Community abiterà due parchi cittadini: il Parco E. Torricelli e il Parco Mita a Faenza. Lo farà con laboratori e spettacoli gratuiti per tutta la cittadinanza. Quest’anno, praticamente tutti gli spettacoli, i workshop e le performance di WAM! Festival si svolgeranno all’aperto: giardini, parchi privati, parchi cittadini, boschi.

"Abbiamo effettuato questa scelta per vari motivi - spiegano gli organizzatori - c’è il Covid e questo ci ha portato a riflettere molto sul nostro lavoro, sugli spazi chiusi, sulla necessità di stare all’aperto sia per motivi sanitari, che per motivi di benessere. Cerchiamo di stare in natura e prendercene cura, del nostro ambiente e della nostra “natura”, della natura degli altri e del rapporto con noi e la Terra".

Il programma

Si comincia martedì 27 luglio alle 21:30 presso il Parco Mita con lo spettacolo itinerante Parole Vive a cura di Agorà Danza, Inchiostro Simpatico e L’Angolo: passeggiando al chiaro di luna incontrerete tante storie, narrate attraverso il linguaggio del corpo e della parola.

Si prosegue mercoledì 28 luglio dalle 18:00 alle 20:00 presso il Parco Mita con il “Laboratorio di Ricerca Vocale e Sonora” di Debora Bettoli - Movin’ Canto. Il laboratorio è aperto a tutti, giovani e adulti, dai 18 anni in avanti, a chiunque desideri cantare, scoprendo le Infinite risorse e possibilità del proprio corpo e della propria voce. Seguirà concerto.

Venerdì 30 luglio alle 18:00 presso il Parco E. Torricelli, Seven Cars From Mars: Paft Dunk Live, concerto di musica elettronica. Cassa dritta, glitch, suoni rotondi e quadrati sono miscelati per suonare un'ucronia tutta da inventare. La rivisitazione dal vivo di brani noti con brani di produzione originale è concepita per creare una sequenza di viaggio in una terra sconosciuta.

Lunedì 9 agosto presso il Parco Mita e martedì 10 agosto presso il Parco E. Torricelli, laboratori per OVER 60 e per bambini a cura di Compagnia Iris: 8:30-9:30 Laboratorio di espressività corporea dedicato agli Over60 10:00-11:00 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 3-6 anni 17:30-18:30 Danzeducativa, laboratorio per bambini e bambine 7-10 anni.

Solo martedì 10 agosto presso il Parco E. Torricelli, dalle 18:30 alle 19:30 Laboratorio per genitori e bimbi insieme (2-4 anni) e mercoledì 11 agosto presso il Parco Mita dalle 9:30 alle 10:30 La Lezione Speciale, laboratorio inclusivo rivolto a bambini con e senza disabilità.

Venerdì 3 settembre alle 19:30 presso il Parco E. Torricelli, lo spettacolo di danza MEmoires di e con Kate Pilbeam. Un’opera di danza personale e condivisa alla ricerca della definizione di “casa”.

Sabato 4 settembre alle 15:30 presso il Parco Mita, spettacolo a pagamento Born Ghost (€8) di e con Mariasole Brusa. Uno spettacolo nero, inquietante, a tratti spaventoso ma anche commovente e delicato; una riflessione poetica sulla morte che racconta la leggenda del fantasma di Azzurrina di Montebello, la figlia albina di Costanza Malatesta e del feudatario Ugolinuccio, scomparsa in circostanze misteriose nel 1375.

Sempre sabato 4 settembre dalle 17:00 alle 18:30 presso il Parco Mita, laboratorio di teatro di figura ed espressività artistica per bambini condotto da Mariasole Brusa. Il laboratorio è un'introduzione giocosa e coinvolgente al mondo del teatro di figura, rivolto a bambini e bambine dai 6 ai 12 anni.

Tutti gli spettacoli e i laboratori sono gratuiti ad eccezione di Born Ghost. Per tutti gli eventi, prenotazione consigliata chiamando il numero 3474436893 o scrivendo a prenotazioniwamfestival@gmail.com