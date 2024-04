Chiude la stagione del teatro contemporaneo: a Russi in scena "7 contro Tebe"

Ultimo appuntamento venerdì 3 maggio (inizio ore 20.45) per la rassegna di teatro contemporaneo al Comunale di Russi. Dopo Io provo a volare e Il grande inquisitore, lo spettacolo che chiude il ciclo è 7 contro Tebe della Compagnia Lombardi-Tiezzi / I Sacchi di Sabbia. Si tratta della rilettura della tragedia di Eschilo la cui storia è nota. Sui figli gemelli di Edipo, Eteocle e Polinice, grava il destino funesto del padre: essendo gemelli e non potendo vantare un diritto certo sul trono, i due si accordarono per regnare a turno. Eteocle fu il primo, ma a Polinice non toccò mai. Eteocle infatti lo fece catturare e allontanare dalla città. L’esilio forzato portò Polinice a stringere un’alleanza con il re di Argo per vendicarsi di Tebe e del fratello.

La tragedia di Eschilo inizia qui, con l’esercito argivo alle porte di Tebe: per ciascuna delle sette porte un guerriero terribile e un altrettanto terribile guardiano. Chi avrà la meglio? Nella messa in scena della Compagnia Lombardi-Tiezzi / I Sacchi di Sabbia si affronta una tragedia classica con le tecniche del comico, ma senza farne una parodia.

La sfida di questo progetto, che mescola alto e basso senza soluzione di continuità, è "costringere" lo spettatore a disposizioni emotive sempre diverse, portandolo a sperdersi nell'immaginario greco. L'alternarsi dei sette duelli scandisce il ritmo di tutto lo spettacolo, si va verso un climax, di cui si conosce l'ineluttabilità: è noto che alla fine saranno i due fratelli a battersi e che entrambi moriranno nello scontro. Ma come ci si arriverà? Ridendo?

Orari biglietteria: martedì e venerdì dalle 9.30 alle 12; mercoledì dalle 17.30 alle 19.30. È attiva anche la vendita online sul circuito Vivaticket. Prenotazioni via e-mail e telefoniche: le prenotazioni si possono effettuare scrivendo una e-mail all’indirizzo teatrocomunalerussi@ater.emr.it oppure telefonando al numero 0544.587690. I biglietti prenotati dovranno essere ritirati entro il giorno precedente lo spettacolo, pena l’annullamento della prenotazione.