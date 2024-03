Dal carcere al palcoscenico: al Teatro Rasi arriva lo spettacolo "Il figlio della tempesta"

Indirizzo non disponibile

Una nuova edizione del concerto-spettacolo diretto da Armando Punzo, intitolato "Il figlio della tempesta. Musiche, parole e immagini dalla Fortezza" e dedicato alla Compagnia di detenuti-attori fondata dal regista napoletano nel 1988 all’interno del carcere di Volterra, andrà in scena sabato 23 marzo alle 21 al Teatro Rasi.

Il Leone d’Oro alla carriera della Biennale Teatro del 2023 compie un viaggio in musica, parole e immagini affidandosi alle note di Andrea Salvadori, che creano mondi sonori e visivi dal segno fortemente immaginifico. Sul palco l’indissolubile rapporto tra parole e suono, che si crea ogni volta che uno dei più eclettici compositori per la scena italiana e uno dei registi più visionari lavorano insieme.

Uno spettacolo di e con Andrea Salvadori e Armando Punzo, regia Armando Punzo, musiche originali Andrea Salvadori, produzione Studio Funambulo – Carte Blanche / Compagnia della Fortezza. L'evento è organizzato in collaborazione con Istituzione Biblioteca Classense.

Costo dei biglietti: intero 18 euro, ridotto 16 e under 26 10. La biglietteria si trova al Teatro Rasi via di Roma 39 Ravenna (tel. 0544 30227) ed è aperta il giovedì dalle 16 alle 18 e da un’ora prima di ogni evento. Inoltre i tagliandi sono acquistabii al Teatro Socjale di Piangipane, via Piangipane 153, da un'ora prima dello spettacolo.