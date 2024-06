All'Alighieri si rivive il Carnevale veneziano con La Poème Harmonique

Ritrovarsi proiettati a Venezia all'epoca della Serenissima per rivivere le atmosfere del Carnevale. A Ravenna Festival, grazie a due specialisti come Vincent Dumestre (direzione e chitarra barocca) e Cécile Roussat (regia e coreografia), va in scena Le Carnaval Baroque, spettacolo che martedì 4 giugno, alle 21 al Teatro Alighieri, porta in scena musica, circo e teatro nella ricostruzione di un autentico carnevale veneziano del XVII secolo.

Musicisti, giocolieri, mimi, danzatori e acrobati faranno rivivere scene di vita quotidiana, banchetti nei palazzi, danze e giochi carnevaleschi, una caccia all’uomo lungo i canali e un teatrino in cui si rappresenta una parodia del “Lamento della ninfa” di Claudio Monteverdi. Il tutto mentre l’ensemble Le Poème Harmonique esegue ciaccone, moresche e tarantelle, insieme a brani vocali celebri o meno conosciuti del repertorio colto e popolare italiano di quel secolo. L’appuntamento è possibile grazie al sostegno di Gruppo Sapir.

Vincent Dumestre ha fatto parte del Ricercar Consort, La Grande Écurie & La Chambre du Roy ed Hespèrion XX al fianco di Jordi Savall, prima di fondare e dirigere Le Poème Harmonique nel 1998. Da allora il liutista e direttore francese ha dischiuso gli orizzonti di una gamma vastissima di musica vocale e strumentale. Le sue produzioni teatrali si riconoscono per un'estetica sonora e visiva personalissima, nata dalla collaborazione con artisti di altre discipline come burattinai, pupari, registi, coreografi e circensi. Una trentina le sue registrazioni per Alpha Classics, di cui è stato il primo artista, e sotto l'etichetta Château de Versailles Spectacles. Per il suo contributo artistico, Dumestre è Ufficiale dell'Ordine Nazionale Francese delle Arti e delle Lettere.

Dal 1998, Le Poème Harmonique riunisce musicisti dediti all'interpretazione della musica del XVII e XVIII secolo. Attraverso programmi imprevedibili, l'ensemble ha dimostrato un approccio rivoluzionario alle pagine musicali poco conosciute che scandivano la vita quotidiana del XVII secolo e le cerimonie di Versailles (Lully, Couperin, Charpentier, ecc.), dell'Italia barocca da Monteverdi a Pergolesi, o anche dell'Inghilterra di Purcell. L'obiettivo è sempre quello di ricucire i legami tra profano e sacro, repertorio colto e fonti popolari, danza e musica. In ambito lirico l'ensemble è riconosciuto come riferimento mondiale per le sue interpretazioni di Lully, Cavalli e Monteverdi.

