Da Debora Villa alla storia d'amore in salsa romagnola: doppio appuntamento al Teatro Binario

Sarà Debora Villa a chiudere la rassegna teatrale "Sipario 13" del Teatro Binario di Cotignola, con un doppio appuntamento per la chiusura della programmazione a cura dell’Associazione Cambio Binario. Venerdì 5 e sabato 6 aprile, alle ore 21, inandrà dunque in scena spettacolo "20", un recital di pura comicità.

Come un jukebox, Debora Villa si accenderà a richiesta dando vita ai monologhi che l’hanno accompagnata nei sui primi 20 anni di palco. Il pubblico sarà coinvolto dall’inizio in questo rutilante One Woman Show in cui si parlerà di tutto: dalle favole alla gravidanza, dai problemi dell’età alle riflessioni sul tempo, da Aristotele a Eva.

Ingresso intero 18 euro, ridotto 16 euro. Per informazioni e prenotazioni: 373 5324106, info@cambiobinario.it. La biglietteria sarà aperta un’ora prima di ogni spettacolo. Domenica 7 aprile, invece, è il turno di “Innamorati della vita”, in scena una storia d’amore ambientata in Romagna. Ingresso gratuito con calice di Albana in omaggio e possibilità di donazione alla missione a favore dei bambini del Sud Sudan dell’organizzazione di volontariato cesenate Peace and Good People.

Filo conduttore della trama è il coraggio di abbracciare l’amore, di dire sì a proposte inaspettate, di fare ciò che agli altri non sembra opportuno, di essere sempre sinceri e grati delle opportunità che la vita offre. Posti limitati, prenotazione: tel. 346.8665203, whatsapp 351.8821873.