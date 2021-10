Torna lo spettacolo in scena con la decima edizione di "Fèsta": tra gli ospiti anche Elio Germano

Fèsta giunge alla sua decima edizione presentando da ottobre a dicembre 2021 un vasto e articolato programma di spettacoli tra teatro, danza e musica. Il calendario di questa speciale edizione del festival, che si inserisce in una fase di ripartenza delle attività teatrali, è nato dalla forte sinergia tra E Production e Ravenna Teatro che hanno unito le forze e la loro curatela costruendo un lungo percorso di performance che coinvolgono principalmente lo spazio di Almagià in Darsena di città con 13 eventi distribuiti in due mesi. Alessandro Berti, Teatro delle Albe, Tostacarusa, Menoventi, Fanny & Alexander, gruppo nanou con OvO, Elio Germano, Marco Cavalcoli sono solo alcuni degli artisti che prenderanno parte a Fèsta 2021.

“Fèsta 2021 rientra tra gli eventi che sono ripartiti o stanno per farlo dopo la protratta chiusura dei teatri a causa della pandemia; si tratta di un cartellone ricco di appuntamenti anche diversi tra loro, ma tutti accomunati dalla qualità dei contenuti e dalla professionalità dei protagonisti. È per questo che siamo orgogliosi di contribuire ad una ripartenza di livello in grado di soddisfare le aspettative del pubblico e di tutti coloro che hanno particolarmente sofferto la sospensione a cui è stata costretta l’espressione artistica. Tra i principali tratti distintivi e punti di forza di Fèsta si conferma l’apertura alla collaborazione con diverse realtà artistiche e culturali della nostra città. I protagonisti di Fèsta e di tutta la scena culturale ravennate, anche nei mesi duri della pandemia, non hanno mai smesso di pensare e progettare nuove iniziative. E oggi possiamo essere di nuovo insieme, emotivamente e fisicamente”. Fabio Sbaraglia, assessore alla Cultura

“Rientrare in un teatro dopo queste due stagioni così dure e complicate è un atto che ha in sé qualcosa di delicato e qualcosa di fortissimo. È come quando, vi sarà capitato, si ritorna alla propria vita di sempre dopo una lunga malattia: le cose di colpo sembrano più colorate, più vibranti di prima. La luce, perfino l’aria sembrano pure e chiare come mai sono state, i gesti, anche quelli più semplici e quotidiani, hanno un che di rinnovato e miracoloso. È vero che andare a teatro, incontrare gli altri, ritrovarsi nelle nostre piccole e grandi comunità assetate di bellezza e di senso, non è mai stato un gesto ordinario; adesso, però, tutto questo si colora di un senso nuovo. Abbiamo attraversato la tempesta, contemplato le città deserte, abbiamo conosciuto la paura, le sofferenze, la solitudine. Tornare a teatro rinnova quest’anno il senso della parola “Festa”, che è anche il nome con cui da anni E Production ama chiamare il suo festival. Una Fèsta con la maiuscola, ci siamo sempre detti, Fèsta, e nient’altro. Quest’anno però sarà una Fèsta più sommessa e anche più fragorosa, perché, forti dell’alleanza con Ravenna Teatro e la sua stagione, celebriamo il rito del ritorno, con lo slancio e l’emozione con cui si saluta un nuovo desideratissimo inizio. E dunque, che Fèsta sia!”.

Il programma

Anteprima: domenica 17 ottobre, ore 18.00 all'Almagià - tostacarusa - TU ERI TURBOLENTA (Quirk of fate)

Sabato 23 ore 20.30, domenica 24 ottobre ore 15.30 al Teatro Dante Alighieri - L’Isola Disabitata - azione teatrale in due parti, libretto di Pietro Metastasio, musica di Franz Joseph Haydn

Giovedì 28 ottobre ore 21.00 all'Almagià - Alessandro Berti - BLACK DICK bugie bianche capitolo primo

Lunedì 1, martedì 2, mercoledì 3 novembre ore 21.00 all'Almagià - Roberto Magnani / Teatro delle Albe -SIAMO TUTTI CANNIBALI Sinfonia per l’abisso

Martedì 16 novembre ore 17.30 all'Almagià - Fanny & Alexander - OZ

a seguire dalle ore 19.15 - RADIO ZOLFO - curato in collaborazione con Altre Velocità

Giovedì 18 novembre ore 21.00 all'Almagià - Menoventi - IL DEFUNTO ODIAVA I PETTEGOLEZZI

Lunedì 22 novembre ore 21.00 martedì 23 novembre ore 18.00 e 21.00 all'Almagià- OvO – gruppo nanou - Canto Primo: MIASMA – ARSURA

Martedì 7 dicembre ore 21.00 all'Almagià - Elvira Frosini / Daniele Timpano - OTTANTANOVE

Da venerdì 17 dicembre a lunedì 20 dicembre ore 21.00, domenica 19 dicembre ore 15.30 all'Almagià - Fanny & Alexander - SYLVIE E BRUNO

Martedì 21, mercoledì 22, giovedì 23 dicembre ore 18.00 all'Almagià - Elio Germano - SEGNALE D’ALLARME La mia battaglia VR

Martedì 21 dicembre ore 21.00 all'Almagià - Fanny & Alexander - HIM

Mercoledì 22 dicembre ore 21.00 all'Almagià - Marco Cavalcoli - SANTA RITA AND THE SPIDERS FROM MARS

Giovedi 23 dicembre ore 21.00 all'Almagià - Fanny & Alexander - SE QUESTO È LEVI I Sommersi e i Salvati