Spettacolo e beneficenza: una serata con i fratelli Parmiani e i Flints

In occasione del mese rosa, la Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) organizza una serie di iniziative volte alla sensibilizzazione per la prevenzione del tumore al seno e alla raccolta fondi per la ricerca contro questa grave malattia.

Sabato 18 settembre alle ore 20.45 al Pavaglione di Lugo si svolgerà l’evento “Serata per la vita 2021”, un concerto benefico organizzato con l'obiettivo di raccogliere fondi per i progetti LILT. Gianni e Paolo Parmiani presenteranno la serata, a cui prenderanno parte sul palco anche i Flints, composti da Sara Trioschi (voce), Luca Felloni (chitarra), Paolo Senni (Basso) e Gianmarco Pillai (batteria), e con la presenza di Giacomo Sebastiani e Maria Chiara Parmiani.

Il costo del biglietto per assistere al concerto, il cui ricavato servirà a finanziare i progetti LILT, è di 20 euro. La prenotazione è effettuabile presso la Tabaccheria/Ricevitoria Ricci/Picciloni, via Acquacalda 138, Lugo.