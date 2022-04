"Ho bisogno di un eroe", uno spettacolo per scoprire la vita ardente e temeraria di Teresa Guiccioli e lord Byron

L'Associazione Musicale “Angelo Mariani” e gli “Amici di Viale Baracca” organizzano giovedì 21 aprile, alle ore 17, un incontro aperto alla cittadinanza che sarà una sorta di "viaggio" alla scoperta del personaggio di Teresa Guiccioli.Attraverso le parole di Claudia Giuliani (Comitato Scientifico del Museo Byron di Palazzo Guiccioli), Guido Barbieri (musicologo ideatore e curatore dello spettacolo) e Ada Foschini (curatrice dei restauri degli apparati decorativi interni di Palazzo Guiccioli) verrà presentato lo spettacolo "Ho bisogno di un eroe" - Vita ardente e temeraria di Teresa Guiccioli e del suo amante Lord Byron, prologo all'apertura di Palazzo Guiccioli, teatro della leggendaria storia d’amore, il cui restauro è a cura della Fondazione della Cassa di Ravenna.

La presentazione si terrà presso la Sala della Fondazione della Cassa, al 1° piano degli Antichi Chiostri Francescani, in Via Dante Alighieri 2A, con prenotazione obbligatoria rispondendo all’indirizzo mail associazione@angelomariani.it oppure telefonando allo 0544.39837. Lo spettacolo andrà poi in scena martedì 26 aprile alle ore 21 al Teatro Alighieri, nell'ambito della stagione Ravenna Musica 2022 curata dall'Associazione Musicale “Angelo Mariani”.