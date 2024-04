Teatro, danza e spiritualità: Susanna Vicenzetto chiude il cartellone del Kabarett

Susanna Vincezetto chiude con il suo "Parole Madre" l’edizione 2024 del Kabaret del Teatro Due Mondi, venerdì 3 maggio. Il giorno prima, appuntamento dedicato a Guido Leotta. Vicenzetto nasce nel 1950 a Padova e vive a Bergamo. È tra i fondatori del nuovo gruppo del Teatro Tascabile di Bergamo, diretto da Renzo Vescovi, dove sviluppa l’esperienza nel teatro/danza Indiano dello stile Bharatanatyam. Dopo aver lasciato il gruppo, si forma, anche attraverso seminari di studi e di ricerca, come insegnante di Shiatsu e MTC (medicina tradizionale cinese) e fonda lo studio NRITTA ovvero un progetto di auto conoscenza nelle forme della danza. Studiosa dei Tarocchi e della Tarologia, porta avanti sessioni individuali e collettive come strumento di counseling. In questi ultimi anni ritorna a dare vita allo spirito di artista, che l’ha da sempre nutrita, con la scrittura e con un progetto multimediale di arte partecipativa, Onlyforlove, non ancora realizzato.

Il giorno prima, giovedì 2 maggio alle ore 21, il KABARETT accoglie Dedicato a Guido, letture e parole a cura di Teatro Due Mondi & Marco Assirelli. La serata è parte del progetto Guido Leotta dieci anni dopo (1957-2014) - lo scrittore, l’editore, il musicista, l’amico a cura di Bottega Bertaccini - Libri e Arte.

La Casa del Teatro si trova in via Oberdan 7/A a Faenza. Ingresso unico: € 2. Posti limitati, prenotazione obbligatoria: online per 2 maggio su https://teatroduemondi.it/eventi/kabarett-24-2-2/?occurrence=2024-05-02; online per 3 maggio: https://teatroduemondi.it/eventi/kabarett-24-4/?occurrence=2024-05-03; telefonica: allo 0546 622999 oppure, il giorno dello spettacolo, al 331.1211765.