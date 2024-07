Amicizia, tenacia, intraprendenza: sul palco lo spettacolo "La Gallinella Rossa"

Proseguono mercoledì 24 luglio, ore 21.15, gli appuntamenti con il Teatro della Favola all’Arena Borghesi di Faenza, programmati per Teatro Masini Estate 2024. Sul palco Danilo Conti con La Gallinella Rossa, un divertente spettacolo di teatro d’attore, pupazzi e oggetti musicali che affronta argomenti quali la condivisione, la collaborazione, l’amicizia, la tenacia, l’anticonformismo, l’etica del lavoro, l’iniziativa personale.

La storia parte con la gallinella che un giorno la gallinella rossa stava razzolando alla ricerca di cibo, quando trovò dei chicchi di grano. Così le venne in mente un’idea. La gallinella è abituata a cercare grassi vermi sempre col pensiero di nutrire i suoi pulcini. Quando trova il chicco di grano capisce che può farne un uso diverso, un uso il cui risultato non è immediato ma che richiede lavoro, impegno, pazienza e che darà i suoi frutti.

Lo spettacolo narra il rapporto degli animali della fattoria con la gallinella che li sprona ad agire, e che, nonostante la loro indolenza e indifferenza, infine, li ritroverà uniti perché compresa la trasformazione a cui hanno assistito, sapranno mettere a frutto in modo collettivo l’esperienza che hanno vissuto.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni. Vendita online su Vivaticket. Non si effettuano prenotazioni telefoniche; nella sera di spettacolo la Biglietteria dell’Arena Borghesi aprirà alle ore 20.15. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Masini di Faenza. Info: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it.