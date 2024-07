Cammela, la mamma star del web approda sul palco di Rido di Savio

Carmela, o meglio "Cammela con due M come Mammellata", come lei stessa ama precisare, sarà la protagonista della serata di mercoledì 3 luglio alla rassegna "Rido di Savio". Si tratta del quarto dei tredici appuntamenti che caratterizzano la manifestazione organizzata da Elleffe Animazione, con la direzione artistica di Landella Eventi, che portano al teatro del Lido di Savio Village in piazza Forlimpopoli alcuni dei comici più amati della tv e del web.

Cammela, personaggio creato da Chiara Anicito, è una mamma siciliana che cresce due figli (Santino di 9 anni e Agatuccia di 2), assieme a suo marito Placido. Sono molto celebri sul web i suoi video fatti di monologhi, musica e parodie, che toccano tematiche comuni come il mondo della scuola, i social con il "gruppo delle mamme" e la vita familiare. Il suo canale YouTube conta oltre un milione di iscritti.

Il costo dei biglietti degli spettacoli di "Rido di Savio" va dai 5 ai 10 euro. Prevendita biglietti presso Lido di Savio Village tutte le sere dal 1 giugno, via mail a lidodisaviovillage@live.it oppure whatsapp al 3452813977 con possibilità di acquisto online.