Al Teatro Alighieri spettacolo di beneficenza con Maria Pia Timo 

Maria Pia Timo sarà al Teatro Alighieri per una serata di beneficenza a favore dell’Associazione Amici di Enzo, sabato 27 aprile alle 20.45, che proprio con questa data chiude la stagione teatrale 2023-2024.

Lo spettacolo “Sol di soldi”, un vademecum per ridere quando ci sarebbe da piangere, con la regia della stessa attrice e di Roberto Pozzi e la collaborazione di Daniela Lorizzo, è a scopo benefico a sostegno dell’Associazione Amici di Enzo di Ravenna che organizza la serata in collaborazione con il Comune di Ravenna e anche grazie al contributo di tanti amici e sostenitori che da tempo accompagnano questa avventura educativa.

“Sol di soldi” è uno spettacolo comico sull’ultimo vero argomento tabù che tocca tutti in maniera trasversale: il denaro e il nostro rapporto con esso, dalla quotidianità spicciola a come condiziona la nostra vita. Dalla gestione familiare dei conti alle criptovalute, passando dalla storia delle prime monete in terracotta dei popoli antichi fino a paypal. La moneta vera, falsa, coniata, scritta, scarabocchiata, strappata, rattoppata con lo scotch, l’inflazione, lo spread, il tag, il taeg, gli eurobond, chi sono questi sconosciuti? Uno spettacolo esilarante e coinvolgente, scritto con la consulenza di unabanking trainer, per ridere di un intero mondo finanziario in cui non capiamo nulla o quasi e ci affidiamo ad altri, ma sempre ignari, tenendo le dita incrociate.

Maria Pia Timo è una presenza attiva e apprezzata nel panorama artistico italiano, sia al cinema che in televisione e a teatro. La sua versatilità e il suo talento nel guardare al quotidiano e creare monologhi divertentissimi e attuali, nonché la sua duttilità come interprete, la rendono una delle attrici e comiche più amate dal pubblico italiano. Tra tv e cinema ha partecipato, tra gli altri, a Zelig, Quelli che il calcio, Colorado; è stata Beatrice Tonelli nel film “Gli amici del Bar Margherita” di Pupi Avati, accanto a Neri Marcorè, e l’indimenticabile Lumaca in “Pinocchio” di Matteo Garrone, con Roberto Benigni. Contemporaneamente la sua passione per la cucina la rende protagonista di alcuni fortunatissimi programmi televisivi a tema gastronomico, tra cui spiccano le oltre sessanta puntate di Vespa Teresa in onda su Sky (Alice TV) da cui è tratto il libro.

Con la serata di beneficenza al Teatro Alighieri, proposta ogni anno, l’Associazione Amici di Enzo intende dare sviluppo a tutte le iniziative che sono state realizzate e a quelle che nasceranno dalla realtà e dalla creatività di soci e volontari impegnati da anni con passione in un luogo che fa crescere tutti, “perché donare il proprio tempo libero aiuta a scoprire il vero bisogno della vita umana”.

I biglietti sono già disponibili, sul sito del Teatro Alighieri, oppure presso la biglietteria del Teatro, in tutte le filiali de La Cassa di Ravenna Spa e negli uffici IAT di Ravenna e Cervia.

Per informazioni: Associazione Amici di Enzo amicidienzo@gmail.com oppure chiamando al 345 4511355.