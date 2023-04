'Mistero al Castello', uno spettacolo per raccogliere fondi per il Teatro Masini

Una commedia teatrale per raccogliere fondi da devolvere al Teatro Masini di Faenza. Si tratta di ‘Mistero al Castello’, enigmatico spettacolo che si svolgerà sabato 15 aprile alle ore 21 all’interno del teatro ‘A.Masini’ organizzato dai ‘club alla ribalta’ ovvero da Lions Club Bagnacavallo, Faenza Host e Faenza Lioness, Rotaract Club Faenza, Rotary Club Castel Bolognese - Romagna Ovest, Rotary Club Faenza e Round Table 38 con il patrocinio del Comune di Faenza.

La compagnia dei club tornerà in scena per la prima volta dopo le restrizioni pandemiche, con una brillante rappresentazione scritta e diretta da Tiziana Asirelli. Non si tratta della prima iniziativa assoluta del genere, in quanto prima della pandemia lo spettacolo teatrale dei club era diventato un appuntamento fisso annuale avente come fine la raccolta fondi per la riqualificazione dei beni del teatro comunale.

“E’ una collaborazione che continua da anni - spiega Paolo Dall’Osso, presidente del Rotary Faenza - e che ha riscosso un buon successo in termini di partecipazione. Oltre ad essere un modo per incontrare gli altri club faentini serve per raccogliere fondi e devolvere il ricavato per il bellissimo teatro che abbiamo a Faenza. In questi anni grazie allo spettacolo abbiamo infatti già contribuito al rifacimento di sedie e poltroncine presenti sui palchi e in platea”.

Il Teatro Masini oltretutto è stato recentemente oggetto di finanziamento Pnrr relativo alla manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico pari a 400mila euro. Il ricavato dello spettacolo, come afferma Dall’Osso, sarà utile per contribuire al completamento dell’opera di rinnovamento delle sedute.

Lo spettacolo che sarà messo in scena tratterà le vicissitudini di un gruppo di studiosi recatisi in Transilvania alla ricerca degli ultimi vampiri. Il gruppo composto da uno svampito professore universitario, i suoi assistenti e una cuoca con manie di grandezza arriveranno in un fatiscente castello, nel quale incontreranno personaggi strani dai nomi bizzarri, e approfondiranno le origini di una misteriosa maledizione.

Tra gli attori prenderanno parte alla commedia Giovanni Montevecchi, Giusy De Nuzio, Mauro Benericetti, Michela Michelini, Mauro Ceroni, Andrea Argnani, Morena Graziani, Gian Paolo Novelli, Maria Nives Visani, Manuela e Alessandra Sansoni Gambetti, Tiziano Cericola, Alessandra Bentini, Laura Prelati, Domenico Zoli, Rossella Sbarzaglia, Antonella Ronconi, Chiara Cavalli, Matilde e Giulia Diversi, Enrico e Francesco Bagnoli, Francesco Diversi e Valessio Chiarini.

I biglietti sono disponibili presso la Farmacia Sansoni in Piazza del Popolo a Faenza ai seguenti prezzi: Intero (offerta minima) 15 euro, Ridotto (6-14 anni, offerta minima) 7 euro, gratis invece per gli spettatori al di sotto dei 6 anni.