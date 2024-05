Al Teatro Socjale uno spettacolo sulla figura di Peppino Impastato

Il Teatro Socjale di Piangipane ospita giovedì 9 maggio alle 21 lo spettacolo “Amore non ne avremo”, scritto e interpretato dall’attore e autore lombardo Carlo Albè, per la regia di Riccardo Vannelli, con musiche originali di Francesco Moneti. Una produzione Diritto e Rovescio APS, portata al Sociale grazie a CGIL e SPI-CGIL Ravenna.

La vicenda narrata nello spettacolo si svolge nella notte dell’8 maggio 1978: Glauco, giornalista romano, ripassa ad alta voce l’intervista che l’indomani farà a Peppino Impastato. Tra sogni inquieti si domanda cosa starà facendo quella notte Peppino. Ancora non sa che quella sarà la sua ultima notte. È grazie alla figura di Glauco, impersonato da Albè (che sale sul palco senza leggio, pronto a guardare negli occhi il pubblico in una interpretazione intensa) che l’autore punta il dito sulla realtà attuale del precariato, partendo dal 40enne cronista che vive negli anni Settanta e rivolgendo in seguito lo sguardo all’attualità. L’ingresso è a offerta libera