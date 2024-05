Dal palco dell'Ariston alle piazze: parte da Ravenna il tour dei Santa Balera

Dopo che Lo scorso Festival di Sanremo, nella serata di mercoledì 7 febbraio, il teatro Ariston si è trasformato nella più grande balera d’Italia, così come aveva annunciato Amadeus, grazie ai giovani ospiti, i Santa Balera, orchestra di giovanissimi del liscio, con età media sui 20 anni con 13 milioni e 500 mila gli spettatori in tv che in quella serata hanno cantato e ballato Romagna Mia con la nuova orchestra Santa Balera, premiata da Amadeus si parte per fare cantare e ballare nelle piazze della nostra regione rivolgendosi alle nuove generazione.

Infatti, il brano di Secondo Casadei pubblicato nel 1954 che è diventato popolare nel mondo: un inno di condivisione che festeggia quest’anno i 70 anni è stato presentato sul palco del Teatro Ariston al 74° Festival della canzone italiana premiato in diretta con una Targa Siae per i suoi 70 anni con la consegna della Targa da parte di Amadeus ai Santa Balera. Intanto il video della loro esibizione a Sanremo supera le 300 mila visualizzazioni.

L’orchestra, visto il grande successo, si è già ritrovata in sala prove per allestire una scaletta rivisitata dei principali Giganti del Liscio, alcuni inediti e altri brani particolari per prepararsi ad un tour che porti il nuovo liscio ad un nuovo pubblico a partire dalla prossima primavera.

Il tour parte ufficialmente il 1° giugno alle 16 dall'Esp di Ravenna, dopo i grandi consensi raccolti dai Santa Balera a Svignano sul Rubicone alla Festa del Primo Maggio, a Eufonica a Bologna, alla Fabbrica delle Candele e agli eventi per gli studenti europei di Eye a Forli e per gli Alluvionati di Via Ragazzini a Faenza.