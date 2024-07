Il teatro dei ragazzi porta in scena "7 in un colpo"

Per la rassegna Teatro Ragazzi al Borgo in via Spada a Brisighella, giovedì 11 luglio alle ore 21.15 la compagnia Fontemaggiore/Il Laborincolo presenta "7 in 1 colpo", un divertente spettacolo nato da un’idea di Marco Lucci, che ne è anche interprete, e del regista Matthias Traeger.

Giovanni è un piccolo sarto dai baffi lunghi e dalle gambe corte che saltella per la sua bottega tra le stoffe colorate. Un giorno, mentre sta cucendo la gonna della signora Roberta, si trova ad affrontare 7 mosche furbette che vogliono rubargli la marmellata. E lui, le fa fuori in un colpo! È così orgoglioso della sua vittoria che se lo scrive addosso: ”7 in 1 colpo”. Ma non ha scritto “mosche”! Così nasce l’equivoco che lo porterà davanti a un nemico ben più pericoloso di una mosca: il piccolo sartolino dai lunghi baffi contro quel bestione del Gigante dai capelli verdi.

L'ingresso è gratuito. Per informazioni chiamare i numeri 0546 994405 – 0546 81166 – 0546 21306 o visitare www.accademiaperduta.it.