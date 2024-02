Al Teatro Binario quattro risate sull'infertilità maschile con Antonello Taurino 

Sabato 17 febbraio alle ore 21 i suggestivi spazi del Teatro Binario di Cotignola (viale Vassura 18/a) accoglieranno il monologo "(s)Permaloso. Quattro matte risate sull’infertilità maschile" di e con Antonello Taurino. L'inziativa rientra nella rassegna teatrale Binario 13.

"Essere figli, essere padri. Non esserlo più e volerlo essere. Un esilarante (e dolce) spettacolo comico sul senso della paternità raccontata attraverso uno dei tabù del mondo maschile: l’infertilità", spiega l’artista in merito allo spettacolo che sarà in scena nell’ambito dell’undicesima edizione della rassegna Sipario 13.

Antonello Taurino ha recitato e diretto spettacoli su testi di Dostoevskij, Platone, Checov, Folgore e Monty Python. È in tournée coi suoi spettacoli "Miles Gloriosus, Trovata una sega!", "La Scuola non serve a nulla", "Sono bravo con la lingua (uno spettacolo comico sul linguaggio)", "(s)Permaloso" e, con lo spettacolo di stand-up Comedian, anche all’estero nella versione inglese.

Ingresso intero 16 euro, ridotto (fino ai 26 anni e over 65) 14 euro. Per informazioni e prenotazioni: 373 5324106, info@cambiobinario.it. La biglietteria sarà aperta un’ora prima dello spettacolo.