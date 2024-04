Per il 25 aprile uno spettacolo su Maria Goia, fondatrice della Camera del Lavoro di Cervia

Quest’anno per festeggiare il 79° anniversario della Liberazione l’Anpi e lo SPI Cgil di Cervia hanno organizzato per il 24 aprile alle ore 10 al Teatro Comunale di Cervia, uno spettacolo teatrale per far conoscere Maria Goia, scomparsa 100 anni fa e che fu una eroina della storia cervese fondando nel lontano agosto 1919 la prima Camera del Lavoro di Cervia e che per tutta la vita ha lottato per l’emancipazione delle donne parlando nelle piazze e nei teatri emiliano romagnoli dei loro diritti, cercando di cambiare la mentalità delle donne stesse riguardo la loro condizione di sottomissione e schiavitù al lavoro e in famiglia.

A rappresentare lo spettacolo, dal titolo "Dal Cuore alla Ragione" con la regia di Michele Zizzari, saranno le studentesse e gli studenti del Liceo linguistico "Tonino Guerra" di Cervia, con la collaborazione del Gruppo Culturale Civiltà Salinara, la scenografia realizzata con gli oggetti del Museo del Sale Musa, il contributo di Anpi provinciale, della Fondazione Argentina Bonetti Altobelli, della Biblioteca comunale e il patrocinio del Comune.

Interverranno Isabella Pavolucci, Segretaria confederale Cgil Emilia Romagna, Anna Salfi Presidente della Fondazione ‘Argentina Bonetti Altobelli’ e il sindaco Massimo Medri.