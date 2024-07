Per il Festival dei Burattini arriva lo spettacolo della Capra ballerina

Sabato 20 luglio in Piazza Dora Markus di Marina di Ravenna alle 21 va in scena La Capra ballerina, una fiaba della tradizione regionale italiana dedicata al mondo infantile, con uno schema narrativo semplice ma arricchito da infinite varianti e da numerosi colpi di scena. L'iniziativa rientra nel cartellone di Burattini e Figure.

Nella fiaba si narra la storia di una vecchina che, dimenticando la porta di casa aperta, ha una brutta sorpresa. Al suo ritorno una simpatica Capra è entrata in casa e ha chiuso la porta. Che fare? La nonnina, con l’aiuto del fido cane Gustavo, cerca di rientrare a casa ma la Capra non apre la porta.

Alcuni animali della fattoria, un bue, un asino e un porcello, giunti in aiuto della vecchina, non ottengono, nonostante la buona volontà, alcun risultato.

Quando tutto sembra perduto due topolini, furbi e coraggiosi, riusciranno a risolvere l’inghippo. La soluzione è semplice e allo stesso tempo geniale: l’unione fa la forza perché l’accoglienza è un bene prezioso. In scena Anna Chiara Castellano Visaggi, Luca Mastrolitti, Chiara Bitetti, per la regia di Paolo Comentale.