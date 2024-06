"L'orsetto Gioele" da il via alla rassegna estiva del Masini all'Arena Borghesi

Prende il via, mercoledì 26 giugno alle ore 21.15, l’edizione 2024 di Teatro Masini Estate con la rassegna Favole programmata “in trasferta” all’Arena Borghesi di Faenza (Viale Stradone 4). A inaugurare il cartellone sarà la compagnia Fratelli di Taglia con lo spettacolo "L’orsetto Gioele", scritto da Daniele Dainelli e Giovanni Ferma che ne sono anche rispettivamente regista e interprete.

Lo spettacolo mira a sensibilizzare il giovane pubblico su questioni ecologiche di vitale importanza che affliggono il nostro pianeta, come il riscaldamento globale e l’inquinamento. Lo fa attraverso una narrazione ironica, arricchita da una drammaturgia spesso in rima e con giochi divertenti. Ma soprattutto, adotta un approccio basato sulla multimedialità, con interazioni tra personaggi reali, pupazzi e video-call in diretta.

Biglietti: 5 euro; gratuità per bambini 0-3 anni. Vendita online su Vivaticket. Non si effettuano prenotazioni telefoniche; nella sera di spettacolo la Biglietteria dell’Arena Borghesi aprirà alle ore 20,15. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Masini di Faenzaa. Informazioni: 0546 21306 – www.accademiaperduta.it.