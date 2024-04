A Conselice Veronica Pivetti denuncia le teorie del '900 sull'inferiorità della donna

Sabato 20 aprile alle 21, al Centro Civico Gino Pellegrini di Conselice, andrà in scena "L’inferiorità mentale della donna - Un evergreen del pensiero reazionario fra musica e parole", liberamente ispirato al trattato “L’inferiorità mentale della donna” di Paul Julius Moebius, testi di Giovanna Gra, con protagonista Veronica Pivetti accompagnata dagli interventi musicali di Anselmo Luisi.

Uno spettacolo che ripercorre come le donne siano state considerate per secoli fisiologicamente deficienti indagando le origini della situazione subalterna che la donna vive ancora oggi. In scena alcuni testi esilaranti scritti nel secolo scorso attraverso cui Veronica Pivetti ci racconta l’unico e vero Frankenstein della storia moderna: la donna. E così si racconterà delle teorie di Paul Julius Moebius, assistente nella sezione di neurologia di Lipsia che nel piccolo compendio “L’inferiorità mentale della donna” scritto nel 1900, sostiene che “Le donne sono dotate di crani piccoli e peso del cervello insufficiente (...) sprovviste di giudizi propri e dopo poche gravidanze rimbambiscono. Non solo. Le donne che pretendono di pensare sono moleste”.

A queste dichiarazioni fa eco il medico, antropologo, giurista e criminologo italiano Cesare Lombroso che sosteneva: “Le donne mentono e spesso uccidono, lo dicono i proverbi di tutte le regioni”.

Ad accompagnare Veronica sul palco, il musicista Anselmo Luisi che assieme all'attrice, eseguirà canzoni vecchie e nuove ispirate alla figura femminile.

Con questo spettacolo, impreziosito da deliranti misurazioni dell’indice cefalico a cui Veronica Pivetti si sottopone con la sua ironia, raggiungeremo l’acme della cultura maschilista. La Pivetti non manca di raccontare al pubblico alcuni singolari episodi personali e di ricordare, con le parole di Lombroso, che… “Il maschio è una femmina più perfetta”.

Veronica Pivetti, dopo la maturità artistica, si è diplomata in pittura all’Accademia di Brera. Doppiatrice dall’età di sette anni, è attrice, regista, scrittrice, conduttrice televisiva e radiofonica. Nel 1996 ha esordito al cinema con Carlo Verdone in Viaggi di nozze. Ha partecipato a diverse serie televisive di successo tra le quali "Provaci ancora Prof!", "Il Maresciallo Rocca" e "Commesse". Il film "Né Giulietta, né Romeo" del 2015 segna il suo esordio dietro la macchina da presa. Nel 1998 ha presentato Sanremo con Raimondo Vianello ed Eva Herzigova. In seguito ha condotto le trasmissioni televisive "Per un pugno di libri", "Amore criminale" e ha partecipato a "Le parole della settimana" con Massimo Gramelllini. Per il teatro ha portato in scena "Sorelle d’Italia" di Cristina Pezzoli e "Tête à Tête, passioni stonate" e "Mortaccia", entrambi di Giovanna Gra. Dal 2018 al 2020 è stata la protagonista dello spettacolo "Viktor und Viktoria", scritto da Giovanna Gra e diretto da Emanuele Gamba.

Ultimi posti disponibili: cell. 371.5318963 o mail: biglietteriateatroconselice@gmail.com Info: Teatro La Bottega del Buonumore APS: cell. 353 -4045498. On line su vivaticket. Biglietto: intero € 16 - ridotto 14 - ridotto speciale ai residenti € 13. Biglietteria aperta al Centro Civico di Conselice sabato 6 aprile dalle ore 19 alle ore 21.