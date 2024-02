Per celebrare il compleanno di Rossini arriva a Ravenna l'opera "Il Turco in Italia"

Venerdì 1° marzo alle 20.30 e domenica 3 alle 15.30, "Il Turco in Italia" di Gioachino Rossini approda al Teatro Alighieri di Ravenna nella nuova coproduzione in cordata con Rovigo (dove ha appena debuttato), Novara, Jesi, Rimini e Pisa. Al centro dell’interpretazione del regista Roberto Catalano c’è un vero e proprio “consumismo amoroso”: con la sua collezione d’amanti, Donna Fiorilla, interpretata da Giuliana Gianfaldoni, incarna pienamente la frenesia dell’accumulo e il poeta Prodoscimo, ovvero Bruno Taddia, è a caccia di una storia da raccontare e promuove e vende i sentimenti come merci.

Maharram Huseynov è il principe Selim, il turco del titolo che sbarca a Napoli e si invaghisce di Fiorilla al punto tale da proporne l’acquisto al marito Don Geronio (Giulio Mastrototaro), mentre Francisco Brito è Don Narciso, gelosissimo amante di Fiorilla, e Francesca Cucuzza è Zaida, un tempo favorita del principe e salvata dalla rovina per intervento dell’amico Albazar, interpretato da Antonio Garés. Sul podio dell’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini ci sono Hossein Pishkar (1 marzo), già allievo di Riccardo Muti nella sua Accademia dell’opera italiana, e Marco Crispo (3 marzo), la cui carriera si divide fra l’Italia e i Paesi scandinavi, dove ha lavorato anche al fianco di Esa-Pekka Salonen. Il Coro Lirico Veneto è preparato da Giuliano Fracasso. Guido Buganza firma le scene, mentre Ilaria Ariemme e Oscar Frosio curano rispettivamente costumi e luci; la coreografia è di Marco Caudera.

Giovedì 29 febbraio, alle 18 nel Salone Nobile di Palazzo Rasponi (Piazza Kennedy), continua "Prima dell’opera", il percorso di incontri a ingresso libero dedicati ai titoli in cartellone: l’approfondimento sul titolo sarà anche in questo caso guidato da Luca Baccolini – collaboratore di La Repubblica e redattore di Classic Voice – con la partecipazione del regista Roberto Catalano. Un’occasione per celebrare Rossini nel giorno del suo compleanno: il compositore nacque infatti il 29 febbraio del 1792, anno bisestile al pari del 2024.

Info e prevendite alla biglietteria del Teatro Alighieri, chiamando al numero 0544.249244 o visitando www.teatroalighieri.org. Costo biglietti da 15 a 45 Euro; under 18: 5 Euro; Carta Giovani Nazionale (18-35 anni): platea e palchi 20 Euro.