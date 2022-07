Spiagge Soul, arriva la coinvolgente musica dei Mokoomba

Indirizzo non disponibile

Continua il programma del festival Spiagge Soul. Sabato 16 luglio, alle 22, giungono al Finisterre Beach i Mokoomba. "La band più eccitante dell'Africa del 21° secolo", porta la sua musica contagiosa, divertente ed estremamente ballabile in spiaggia.

Mokoomba offre al pubblico un'elettrizzante miscela di afro-fusion e allettanti ritmi tradizionali Tonga con la sua origine dalle possenti Cascate Vittoria. Il loro mix di ritmi dello Zimbabwe, Afrobeat e Afrorock ha generato scene esuberanti in tre continenti. Il nome Mokoomba deriva dal profondo rispetto che il popolo Tonga ha per il fiume Zambesi e per la vita vibrante che porta alla loro musica e cultura. Ingresso libero.