Spiagge Soul: doppio aperitivo in musica con Funky 4 of Us e Supermarket

Spiagge Soul prosegue con due aperitivi in musica in programma domenica 6 agosto.Alle 18 al Bagno Kuta di Punta Marina si balla con i Funky 4 us, mentre al BagnOsteria Tarifa di Porto Corsini ci sono i Supermarket.

Funky 4 Us: il funk delle urla di James Brown e dei tamburi di New Orleans, quello del beat della west coast e della parte più black della Motown, quello dei riff degli Ohio Players o del groove trascinante di Sly & the Family Stone. Un concerto tutto da ballare suonato e sudato dai funky 4 of us, capitanati dal cantante-bassista di Chicago mr. Vonn Washington. Un progetto che rende finalmente giustizia al sound black afro-americano, che dagli anni ’70 fa scuotere il sedere a tanti amanti della musica e del ballo. Una band di musicisti con esperienze poliedriche dal jazz all’afrobeat, dal reggae alla musica d’avanguardia, che insieme si prostrano devoti alla venerazione del groove con la F maiuscola, il funk.

Supermarket è una raccolta differenziata di musicisti romagnoli variamente impegnati su vari fronti (pop, rock, jazz, punk, elettronica, world music e improvvisazione radicale), che si propongono di unire così tante esperienze diverse all’interno di un unico contenitore tropico-romagnolo, fortemente cabarettistico, orientato al kitsch e alla festa. I personaggi raccolti in questo ensemble (di misura variabile) sono stati fondatori o collaboratori di altri progetti, tra i quali: Saluti da Saturno, Jang Senato, Giacomo Toni, Colombre, Extraliscio, Pacifico, Ponzio Pilates e Slavi bravissime persone.