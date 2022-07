Spiagge Soul, grandi emozioni con la voce di Noreda Graves

Cantante e cantautrice americana del North Carolina, Noreda Graves è una delle voci soul più apprezzate d’America. Il suo sound è un mix di gospel, funk, blues e R&B. Tra le sue influenze ci sono James Brown, Aretha Franklin e le Clark Sisters. La sua voce torna protagonista nel Ravennate: l'appuntamento è per domenica 24 luglio, ore 22, in Piazza Dora Markus a Marina di Ravenna all'interno della rassegna Spiagge Soul.

Noreda ha iniziato a cantare in chiesa all’età di tre anni, ha imparato l’arte del canto dai suoi genitori e dai tanti musicisti di talento con cui è stata in contatto. Nel 2004 ha partecipato ad un’audizione ad Harlem, New York, per diventare cantante dell’Harlem Gospel Choir. È stata subito accettata e meno di una settimana dopo ha iniziato il suo primo tour con Andre Rieu e l’Orchestra Johann Strauss.

Nel 2008 Noreda si è unita all’Inspirational Choir of Harlem di Anthony Morgan come cantante. Durante la tournée è apparsa su Scalo 76, programma musicale della Rai nel 2008 e si è esibita al Blue Note di Milano per diversi concerti. È diventata un punto fermo per il coro. Successivamente si è esibita in Italia, Svizzera, Norvegia e Danimarca con il coro, riscuotendo un notevole successo. Nel 2017 ha deciso di dare una svolta e si è trasferita stabilmente in Europa, ha fondato la sua band in Italia “Noreda and Her Band” completando il suo primo tour in Italia e successivamente anche in Germania.

Nel 2019, Noreda si è esibita in Germania per il Günter Rohrbach Filmpreis e per il Deutscher Filmpreis a Berlino. Attualmente è in tour con la sua band. Il 18 febbraio 2022 ha pubblicato INTRODUCING NOREDA, suo primo album contenente gli inediti, SLAVE e TOO BAD. Nel suo percorso artistico ha collaborato al fianco di grandi musicisti di fama mondiale.