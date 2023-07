Spiagge Soul prosegue con l'hip hop di Calla MC

Indirizzo non disponibile

Sabato 22 luglio, ore 22, il festival Spiagge Soul arriva al Finisterre Beach di Marina di Ravenna con una serata all'insegna del mix tra rap, hip-hop e funky. Protagonista una band di 6 musicisti capitanata da Calla MC, personaggio centrale della scena hip hop italiana e pioniere di questo genere musicale in Italia.

Il progetto miscela le radici old schoool del cantato rap integrandole ad un sound tipicamente jazz/funk. La combinazione dei testi sia in slang americano che in lingua italiana, è supportato da una molteplicità di ingredienti che attingono alla Black Music, spaziando dalla tradizione afroamericana alle sonorità contemporanee. Ingresso libero.