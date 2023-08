Spiagge Soul: sul palco i colorati e anticonformisti Daiana Lou

Proseguono gli appuntamenti del festival Spiagge Soul. Colorati e anticonformisti, i Daiana Lou ricavano il loro sound multiforme da una lunga esperienza come musicisti di strada e dalla frequentazione dei club di Berlino, la città in cui vivono. Arrivano venerdì 11 agosto al Finisterre Beach di Marina di Ravenna (alle 22) per iniziare il loro tour estivo in Italia, dove sono ben conosciuti dal grande pubblico soprattutto per l’autoesclusione da X-Factor nel 2016 e per aver firmato colonne sonore di film e serie tv.