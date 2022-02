'Spin-off' torna con un pomeriggio dedicato a Dungeons & Dragons

Riparte Spin-off con una nuova formula. L'attività ludica proposta alla Sala Malva Nord di Cervia da parte di un gruppo di volontari iscritti allo Sportello Cittadini Attivi, torna così ad accogliere adolescenti e adulti che vogliono divertirsi con giochi nuovi e particolari, soprattutto collaborativi.

Dopo una sospensione dovuta all’emergenza sanitaria, Spin-off riparte proponendo incontri incentrati su giochi di ruolo. Sabato 26 febbraio, dalle 15.30, la Sala Malva invita tutti a giocare a Dungeons & Dragons (quinta edizione). Non importa essere esperti, tutti possono partecipare: saranno i volontari ad insegnare le regole di base e le modalità di gioco.

Un invito esteso anche ai Master: chi vuol dare una mano è benvenuto. Per proporsi come Master o per iscriversi per giocare, si deve contattare il numero dello Sportello Cittadini Attivi 3406438764. Il termine per iscriversi è prorogato al 23 febbraio.