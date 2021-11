Le bontà di stagione: mercatini, laboratori e pranzo ai sapori d’autunno

In occasione della manifestazione Spirito e Materia d'Autunno organizzata in collaborazione con la Pro Loco di Bagnacavallo che si svolgerà domenica 7 novembre in Piazza della Libertà a Bagnacavallo la condotta Slow Food Godo e Bassa Romagna sarà presente con alcuni eventi dedicati all'autunno: Mercato dei Produttori con i prodotti di stagione, Laboratori sulle Api per grandi e piccini e un Pranzo a tema ai Sapori d'Autunno presso l'Osteria Malabocca.

A partire dalle 10, in Piazza della Libertà e per le vie del centro di Bagnacavallo si troverà il Mercato dei produttori per poter acquistare prodotti stagionali: oltre a frutta e verdura anche castagne, miele, tartufo, funghi e vino. Alle ore 10:45 e alle 14:45 presso i portici del Comune in Piazza della Libertà si tiene il laboratorio per grandi e piccini "Dolcezza d'autunno: le api custodi della biodiversità". Un incontro dedicato alla scoperta di api e miele, imparando attraverso giochi e racconti come addolcire le stagioni fredde col prezioso nettare e conoscerne le varietà. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria per 15 posti

Pranzo ai sapori d'autunno alle ore 13.00 presso l'Osteria Malabocca in Piazza della Libertà,15 a Bagnacavallo. Antipasto: Polpettine di faraona su crema di polenta bianca, cavolini di Bruxelles e chips di patate viola - Primo: Gnocchi ripieni di guancia brasata su vellutata di zucca e granella di nocciole - Secondo: Filetto di coniglio con sfiandrine e purè di rapa rossa - Dessert: bavarese alla cannella glassata al vin brulé con salsa alle pere. Il menù sarà accompagnato dai vini della Azienda Agricola Longanesi. Prezzo: € 38,00 per i Soci Slow Food e € 42,00 per gli amici non Soci. 30 posti prenotazione obbligatoria entro e non oltre il 5 novembre. Info e prenotazioni: slowfoodbassaromagna@gmail.com - 3472615579

