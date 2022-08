Torna lo Spitfire Contest: gli artisti di break dance e hip hop insieme nel ricordo di Alessio

Giunge la nona edizione dello “Spitfire Contest”, la competizione che danni porta migliaia di persone ad ammirare la cultura hip hop, specialmente la break dance e la street dance, a Ravenna. Una manifestazione nata per ricordare Alessio “Spitfire” Lunardini, giovanissimo campione di break dance scomparso il 26 maggio 2014 in seguito a un tragico incidente a Ravenna mentre si recava a scuola in bicicletta.

Lo Spitfire Contest si terrà sabato 3 settembre al Marina Bay a Marina di Ravenna e rappresenterà non solo un’occasione per tenere vivo il ricordo di Alessio, ma anche per aiutare i giovani attraverso i valori della cultura hip hop, come spiegano i genitori di Alessio, Stefano e Viera.

La giornata comincerà sin dal mattino con lezioni di danza gratuite per avvicinare i ragazzi a questa cultura grazie ai maestri di ballo di calibro internazionale: NastyDen (ore 10-11 Break Dance) e Serena Sésé Ballarin (ore 11-12 Hip Hop).

Le gare iniziano con le iscrizioni e selezioni dalle 13:30 e si concluderanno in tarda serata con uno spettacolo alle ore 21 nel quale si esibiranno i ballerini finalisti, lo show "Cosmic Healing Mantras", show di danze Hip Hop, Live painting, improvvisazione musicale, e live dei Dumbass. Presenti ospiti da tutta Italia come: Buzz (Firenze), Ibra, Veronica Real e Dumbass (Padova), Mambo (Modena), Collo (Città di Castello), Nersone (Ravenna).

I vincitori del 1vs1 Breaking U16 e BGirl entreranno tra i top dell’evento Check the Style World Final a L’Aquila a maggio 2023, mentre nel 3vs3 Breaking Open e 2vs2 MixStyle si potrà vedere l’affiatamento tra compagni di crew! I Vincitori delle varie categorie vinceranno delle targhe fatte a mano, pezzi unici di artigianato Made in Italy.