Break dance e hip hop in ricordo di Alessio: torna lo "Spitfire Contest"

La cultura e la musica "street" dello "Spitfire contest" tornano a Marina di Ravenna per l'11esima edizione, in programma sabato 27 luglio al Bagno Peter Pan nell'ambito dell'Under Fest, festival di Rap Freestyle and Hip Hop culture. L'iniziativa nasce per ricordare Alessio "Spitfire" Lunardini, giovanissimo ragazzo, una promessa e un campione a livello nazionale della break dance che è venuto a mancare il 26 maggio 2014, in seguito a un incidente stradale.

Come ogni anno la competizione, a ingresso gratuito, richiama migliaia di persone da tutta Italia, con ospiti del calibro di Dj Nersone (Ravenna) & Ake (Pescara) Ares Adami (Rovereto) Judge Sly (Brescia), Snap (Lecce), Shorty (Bologna).

Tre le categorie nelle quali si sfideranno gli artisti: 1vs1 Hip Hop Open, 1vs1 Breaking Open, CrewVsCrew" Represent Your City", un nuovo format dove ogni crew dovra? avere da un minimo di 5 a un massimo di 10 partecipanti che rappresenteranno un comune o una provincia.

Dopo le iscrizioni, dalle 15 alle 16, il programma prevede dalle 16 alle 21 le "Battle" di Hip Hop, Breaking e Crew MixStyle. Dalle 21 a mezzanotte si chiude con la Battle di Rap Freestyle. Maggiori informazioni al numero WhatsApp 340.6567511.