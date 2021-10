Sport, benessere e prevenzione: al parco arriva “Teodorico in Fitness”

Domenica 17 ottobre, dalle 10 alle 17.30 al Parco Teodorico di Ravenna, si terrà la manifestazione “Teodorico in Fitness” con l’obiettivo di diffondere la buona pratica del movimento e sensibilizzare i cittadini di tutte le età ai temi della prevenzione e della tutela della propria salute.

L’iniziativa vede protagoniste quattro palestre del territorio: Sporting Club, Body 2000, DojoRavenna, Edera Ritmica - Palestra Be Fit, che si alterneranno in diverse attività sportive, dimostrazioni, esibizioni e possibilità di prove aperte a tutti e gratuite. Ginnastica ritmica, strong, zumba, jazzercise, arti marziali e sport da combattimento, calisthenics, tabata, pole dance, tessuti aerei, body flying, danza classica sono solo alcune delle tante attività in cui ci si potrà cimentare.

Alle attività sportive si affiancherà un’area dedicata al benessere ed alla salute in collaborazione con IOR Ravenna, Associazione diabetici ravennate, Alice Ravenna ODV - Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale. Sarà possibile fare un check up sullo stato della propria salute, ricevere informazioni e consigli utili dal personale specializzato presente. Inoltre laboratori per i più piccoli per promuovere una sana alimentazione e una sensibilizzazione alla qualità dell’aria che respiriamo.

Le palestre rappresentano un presidio importante per il benessere delle persone e, in questa fase di “coda lunga” della pandemia, sono fondamentali anche per recuperare un benessere e un equilibrio psico fisico. “Attraverso questa iniziativa vogliamo dare un segnale forte per aiutare il mondo delle palestre a ripartire in sicurezza – afferma Marcello Monte, Presidente della CNA Comunale di Ravenna – e insieme dare visibilità alle imprese Associate, realizzando attività all’aria aperta in parchi e giardini, con particolare attenzione agli aspetti della prevenzione, dei corretti stili di vita”.