Sport, benessere e prevenzione protagonisti a “Teodorico in Fitness”

Domenica 25 settembre al Parco Teodorico dalle ore 10 ritorna la manifestazione “Teodorico in Fitness” con l’obiettivo di diffondere la buona pratica del movimento e sensibilizzare i cittadini di tutte le età ai temi della prevenzione e della tutela della propria salute. L’iniziativa, organizzata dalla CNA di Ravenna con il patrocinio ed il contributo del Comune di Ravenna, vede protagoniste sei palestre del territorio - Sporting Club, DojoRavenna, Edera Ritmica, Move.it Club, Gymnasium, Aquae Sport Center, Circolo Ippico Ravennate - che si alterneranno in diverse attività sportive, dimostrazioni, esibizioni offrendo anche prove aperte a tutti e gratuite.

Ginnastica ritmica, pilates, zumba, tabata, arti marziali, pole dance, danza classica e danza moderna, scuola di tennis e di calcio sono solo alcune delle tante attività in cui ci si potrà cimentare. Alle attività sportive si affiancherà un’area dedicata al benessere e alla salute, quest’anno ancora più ampia, realizzata in collaborazione con IOR Ravenna, Associazione diabetici ravennate, A.L.I.Ce Ravenna ODV - Associazione per la Lotta all’Ictus Cerebrale, Croce Rossa Italiana – Comitato di Ravenna, Medicina dello sport – Ausl Ravenna. Sarà possibile fare un check up sullo stato della propria salute, ricevere informazioni e consigli utili dal personale specializzato presente. Inoltre ci saranno laboratori per i più piccoli per promuovere una sana alimentazione e una sensibilizzazione alla qualità dell’aria che respiriamo. Per la pausa pranzo, il Ristoro Teodorico propone un picnic a base di prodotti del territorio. Sarà possibile accomodarsi ai tavoli oppure, portando telo o stuoia, pranzare direttamente sul prato (prenotazioni al 342 0781133).