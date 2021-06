Sport, spettacolo e allegria in spiaggia: si gioca la 24ore di pallavolo

Un appuntamento estivo all'insegna dello sport e del divertimento: questo rappresenta la 24ore di pallavolo organizzata dal Csi Ravenna e aperta a tutti (tesserati Fipav e degli enti di promozione, amatori, appassionati, ex pallavolisti), che si terrà dalle 18 del 16 luglio alle 18 del 17 luglio al bagno Nariz di Punta Marina.

“L’idea di questa iniziativa è nata in seno alla nostra Commissione tecnica pallavolo – spiega la responsabile Bianca Lanzoni – e si è concretizzata in poco tempo, una volta avute dalle attuali normative vigenti, tutte le garanzie necessarie per poterla organizzare e per poter far giocare tutti in assoluta sicurezza”.

Alla 24 ore possono partecipare squadre di tutte le categorie, dall’Under 12 all’Open. Under 12, 13 e 14 giocheranno con la formula del 6 contro sei, tutte le altre categorie, comprese il Misto, con la formula 4 contro 4. In sede di stesura del calendario, verranno formate due macro formazioni, la squadra arancione e la squadra blu, composte da squadre di tutte le categorie, contraddistinte dalle magliette che verranno consegnate dallo staff al momento della presentazione della squadra. Il punteggio finale, dato dalla somma del risultato di ogni singolo incontro, determinerà la formazione vincente. Ogni incontro sarà composto da un unico set, suddiviso in due tempi da 30’ ciascuno, con una pausa di 5’ durante i quali verrà effettuato il cambio campo.

“Chiaramente le formazioni verranno allestite per categorie – sottolinea Lanzoni – per garantire una certa omogeneità e equilibrio. Ci piacerebbe poter vedere in campo anche ex pallavolisti per qualche match all’insegna dell’amarcord, oppure anche categorie professionali che hanno voglia di divertirsi e di passare qualche ora insieme”.

Durante la manifestazione sarà possibile, per chi lo desidera, noleggiare ombrellone e lettino a condizioni agevolate e anche usufruire del ristorante dello stabilimento balneare, con la possibilità di cenare con piadina e salsiccia e di prenotare entro le 23 il bombolone di mezzanotte. Per questioni organizzative le iscrizioni sono aperte fino al 2 luglio. Per iscrizioni e ulteriori informazioni: tel. 347 1291188.