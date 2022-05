Ultimo appuntamento con la 'Spring edition' del Garage Sale

Garage Sale torna con l'ultimo appuntamento (ma non della stagione) nella Corte dell'Almagià e area circostante, in una due giorni, sabato 14 e domenica 15 maggio, dedicata al consumo sostenibile, con un pop-up market in cui trovare idee originali tra usato di qualità, vintage, modernariato e tanti progetti unici handmade con oltre 90 espositori selezionati.

Tornano anche gli appuntamenti creativi con due workshop tenuti da Dress Again, associazione che si occupa di moda sostenibile attraverso la promozione sociale, e da Labo C, progetto dedicato all'apprendimento pratico delle diverse tecniche di cucito, rivolto soprattutto a principianti. Solo domenica, Garage Sale si allarga per ospitare un'area dedicata al GS kids, in cui anche i più piccoli possono scambiare/vendere i propri averi. Ai più piccoli è dedicato anche un momento ludico/formativo con il Dream Catcher Lab, curato da Laura Rukmini, in programma domenica mattina.

Il mercatino sarà aperto dalle 10 alle 19. A scandire i momenti di aggregazione e shopping, alla consolle si alterneranno, sia sabato che domenica, i dj resident di Garage Sale: Dj Fitness, Oansi, Toffolo, Marina Meccanica, Pony Guerrilla, Cubi. Workshop Creativo a cura di Dress Again, su prenotazione sabato e domenica, ore 11-13. Workshop di Cucito a cura di Labo C, su prenotazione sabato e domenica, ore 15-18.30 Dream Catcher Lab per bambini, su prenotazione domenica, ore 11-13. Area Food Truck a cura di Al Volo e Va Gina Food.