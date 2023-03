"Spritz & the city": torna l'itinerario che racconta la storia di Ravenna

Il consorzio Ravenna Incoming invita nuovamente i commercianti della città a partecipare a una visita guidata che permette di godere di varie attrattive del centro ravennate. L’iniziativa – organizzata in collaborazione con il Comitato Spasso in Ravenna – è in programma nel pomeriggio di giovedì 9 marzo, a partire dalle 17.

Il tour guidato si chiama "Spritz & the city": un itinerario che racconta una storia in cui Ravenna è stata palcoscenico di importanti vicende, scrigno di ricchezze, laboratorio artistico antico e contemporaneo, fonte d’ispirazione per molti autori come Dante Alighieri, Gustav Klimt e Lord Byron e alcuni street artists contemporanei come Kobra e Blub. Dopo la visita alla città sulla scia di questi illustri artisti e poeti, la visita si chiude con un aperitivo al Mercato Coperto. La visita toccherà luoghi diversi rispetto a quelli del primo evento del 23 febbraio, così da risultare appetibile anche a chi – già presente alla prima – volesse partecipare anche in questa occasione.

Il ritrovo è alle 17 allo IAT di piazza San Francesco; dopo una visita guidata di circa un’ora e un quarto, il tour si concluderà con un aperitivo presso il Mercato Coperto ed una breve presentazione di Ravenna Incoming,