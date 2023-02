Stagione dei Teatri: due cambi di programma per gli spettacoli di aprile

Due cambi di programma per la stagione teatrale ravennate. Nell'ambito della stagione denominata Al Socjale, che si svolge al Teatro Socjale di Piangipane,, Ravenna Teatro comunica che lo spettacolo "La Tromba" - di Nevio Spadoni con Lorenzo Carpinelli, adattamento drammaturgico di Iacopo Gardelli - inizialmente previsto per sabato 18 febbraio, andrà invece in scena mercoledì 26 aprile sempre alle 21:00. I biglietti acquistati rimangono validi.

Si segnala inoltre che la replica di mercoledì 5 aprile al Teatro Rasi dello spettacolo di Luigi Dadina dal titolo "Mille Anni o giù di lì" - inserito ne La Stagione dei Teatri, - è stata annullata. Gli abbonati, le abbonate e i titolari di biglietti per quella data saranno contattati per concordare l'alternativa del 4 o del 6 aprile (repliche confermate) o per cambiare l'ingresso con un altro titolo tra quelli a scelta de La Stagione dei Teatri.