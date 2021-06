La regina della stand up comedy Michela Giraud porta in scena "La verità"

Prezzo non disponibile

Dopo due anni di “astinenza da palco”, la regina della stand up comedy italiana Michela Giraud, reduce dal grande successo di “LOL: Chi ride è fuori” e della seconda stagione del late night show “CCN – Comedy Central News” e del suo spin off “Il Salotto con Michela Giraud”, torna finalmente a calcare le scene. "La verità, nient'altro che la verità lo giuro!" sarà il nuovo esilarante e atteso monologo di Michela Giraud. Uno spettacolo che giunge a Faenza, in Piazza Molinella, giovedì 16 settembre.

Lo show conduce l’attrice tra la scoperta di un nuovo amore e il consolidamento che le madri sono “generatori di ansia” naturali, tra una denuncia contro la “setta delle curvy” e uno studio antropologico sulle “fregne con l’ukulele”. In "La verità, nient'altro che la verità lo giuro!" Michela dà voce a manie e tic di una generazione, facendo a pezzi etichette e convenzioni italiote. Il tutto all’insegna di un motto contro le ingiustizie e gli stereotipi, che è ormai quasi un suo stile di vita: “Io te meno!”.